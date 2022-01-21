Родительство

Привычки семьи влияют больше, чем генетика — Анита Луценко о детском питании

Елена Яковлева, редактор сайта 21 января 2022, 12:00
Як привчити дитину до здорового харчування - секрети Аніти Луценко
Фото: Instagram

Больше новостей
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (11:30)
Як оформити ФОП через Дію
Как зарегистрировать ФЛП онлайн — пошаговая инструкция
Коронавирус 21 января: статистика COVID-19 по Украине
Коронавирус: статистика по Украине и чем Омикрон отличается от других штаммов
Ручка
На слабо! Во Львове мужчина проглотил шариковую ручку и попал в больницу
Смотреть больше

Материалы по теме

Привычки семьи влияют больше, чем генетика — Анита Луценко о детском питании
Джокович. Вакцинация. Депортация. Разбираем историю, постигшую первую ракетку мира в Австралии
Як обрати спортивний костюм
“Как правильно выбрать спортивную одежду для тренировки?”
Інтервальне тренування високої інтенсивності
Предотвращает старение на клеточном уровне — в чем секрет наиболее эффективной тренировки
Що дати дитині в школу на перекус
Что положить школьнику в ланч-бокс? Шесть вариантов здорового обеда

Видео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Выпуск от 21.01.2022 (11:30)
0:00:52
Ручка
На слабо! Во Львове мужчина проглотил шариковую ручку и попал в больницу
0:04:11
Школьное питание
Новое меню в школьных столовых Украины: что будут есть школьники
0:34:46
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 20.01.2022 (22:00)
0:03:22
Синдром Плюшкина
Сжигает свой хлам в квартире: как женщина с синдромом Плюшкина отравляет соседей
0:02:51
Погода в мире
Снег в пустыне и смертельные пожары: как аномальная погода уничтожает человечество
0:03:49
Домагання у коледжі
Преподаватель предлагал интим студенткам: сексуальный скандал в Запорожье
0:01:10
Киборги
Они выстояли, не выстоял бетон: День памяти защитников Донецкого аэропорта
0:00:44
Covid-19 в Україні
Более 18 тыс. больных в сутки: новая вспышка Covid-19 в Украине
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 20.01.2022 (17:30)
Больше видео
Як оформити ФОП через Дію
Читать дальше
Как зарегистрировать ФЛП онлайн — пошаговая инструкция

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь