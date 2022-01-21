Привычки семьи влияют больше, чем генетика — Анита Луценко о детском питании

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. И когда вы задаете себе вопрос, как приучить малыша к правильному питанию, то ответ очень простой — показать это на собственном примере. Не один раз, а постоянно.
Таково мнение на эту тему фитнес-тренера и дипломированного нутрициолога Аниты Луценко.
Наши дети копируют нас. Если вы не можете наладить свой режим питания… То ожидать, что ребенок будет другим — как минимум, странно.
Наши дети копируют нас. Если вы не можете наладить свой режим питания… То ожидать, что ребенок будет другим — как минимум, странно.
Написала об этом фитнес-тренер в своем Instagram.
До определенного возраста авторитетами для детей выступают родители. Подростки могут брать пример с кого-нибудь в интернете или в школе.
Я считаю, что привычки и традиции семьи влияют больше, чем генетика, — убеждена Анита Луценко.
Я считаю, что привычки и традиции семьи влияют больше, чем генетика, — убеждена Анита Луценко.
Детям нужно больше килокалорий в день, чем взрослым, поскольку они растут. Им нужно много энергии.
Поэтому важно уже с детства приучать малыша к разнообразному рациону и делать это упорно.
Например, если первая попытка приучить ребенка к брокколи не увенчалась успехом, то следует пробовать еще и еще. Только после десяти провальных попыток можно отказаться от идеи.
Помните, что вкус формируется в детстве. Поэтому не стоит отождествлять сладости с радостью, а также использовать их как инструмент поощрения, усмирения, шантажа и т.д.
— У нас в семье понятие десерт — это вкусняшка после еды. Мия знает, что вкусняшка — это класс, что-то одно, небольшое и после еды, как десерт.
Отдельно от еды десерт не имеет смысла есть, — делится Анита Луценко.
Отдельно от еды десерт не имеет смысла есть, — делится Анита Луценко.
Спортивные секции обеспечивают не только физическое здоровье, но и социальное взаимодействие между сверстниками. Дети учатся работать в команде, находят новые контакты, а авторитетный тренер может мотивировать и воспитывать собранность и дисциплину.
Если ваш ребенок не хочет ходить ни на какие кружки, то не следует сразу опускать руки.
Здесь, как с брокколи. Десять попыток было? Нет? Тогда не время сдаваться, — говорит Анита Луценко.
Здесь, как с брокколи. Десять попыток было? Нет? Тогда не время сдаваться, — говорит Анита Луценко.
Опять же личный пример важен. Попытайтесь сами тренироваться дома и увидите, что через некоторое время ребенок к вам придет и будет заниматься вместе с вами.
Следовательно, изменения всегда нужно начинать с себя.
Школьники проводят много времени вне дома — на учебе, дополнительных курсах, кружках и т.д. В этот период детям особенно важно получать все необходимые питательные вещества, чтобы оставаться активными и здоровыми.
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