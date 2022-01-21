Привычки семьи влияют больше, чем генетика — Анита Луценко о детском питании

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми. И когда вы задаете себе вопрос, как приучить малыша к правильному питанию, то ответ очень простой — показать это на собственном примере. Не один раз, а постоянно.

Таково мнение на эту тему фитнес-тренера и дипломированного нутрициолога Аниты Луценко.

Наши дети копируют нас. Если вы не можете наладить свой режим питания… То ожидать, что ребенок будет другим — как минимум, странно.

Написала об этом фитнес-тренер в своем Instagram.

До определенного возраста авторитетами для детей выступают родители. Подростки могут брать пример с кого-нибудь в интернете или в школе.

Я считаю, что привычки и традиции семьи влияют больше, чем генетика, — убеждена Анита Луценко.

Что нужно помнить о детском питании

Детям нужно больше килокалорий в день, чем взрослым, поскольку они растут. Им нужно много энергии.

Поэтому важно уже с детства приучать малыша к разнообразному рациону и делать это упорно.

Например, если первая попытка приучить ребенка к брокколи не увенчалась успехом, то следует пробовать еще и еще. Только после десяти провальных попыток можно отказаться от идеи.

Помните, что вкус формируется в детстве. Поэтому не стоит отождествлять сладости с радостью, а также использовать их как инструмент поощрения, усмирения, шантажа и т.д.

— У нас в семье понятие десерт — это вкусняшка после еды. Мия знает, что вкусняшка — это класс, что-то одно, небольшое и после еды, как десерт.

Отдельно от еды десерт не имеет смысла есть, — делится Анита Луценко.

Физическая активность детей

Спортивные секции обеспечивают не только физическое здоровье, но и социальное взаимодействие между сверстниками. Дети учатся работать в команде, находят новые контакты, а авторитетный тренер может мотивировать и воспитывать собранность и дисциплину.

Если ваш ребенок не хочет ходить ни на какие кружки, то не следует сразу опускать руки.

Здесь, как с брокколи. Десять попыток было? Нет? Тогда не время сдаваться, — говорит Анита Луценко.

Опять же личный пример важен. Попытайтесь сами тренироваться дома и увидите, что через некоторое время ребенок к вам придет и будет заниматься вместе с вами.

Следовательно, изменения всегда нужно начинать с себя.

Школьники проводят много времени вне дома — на учебе, дополнительных курсах, кружках и т.д. В этот период детям особенно важно получать все необходимые питательные вещества, чтобы оставаться активными и здоровыми.

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