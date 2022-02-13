Советы

“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”

Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский

Врач-педиатр высшей категории

Елена Яковлева, редактор сайта 13 февраля 2022, 13:00
З якого віку можна давати прикорм дитині
Фото: Unsplash

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Советы

“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”
Отвечает
Доктор Комаровський
Доктор Комаровский
Врач-педиатр высшей категории

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Ольга Білоконь акушер-гінеколог
Ольга Белоконь
Врач акушер-гинеколог

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Врач-уролог, хирург

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Світлана Фус
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Светлана Слипченко
Руководительница VoxCheck

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Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Виктория Ратушнюк
Врач-офтальмолог
“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”
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