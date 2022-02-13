“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”

В подавляющем большинстве случаев оптимальное время для начала прикорма — это возраст шесть месяцев.

Прикорм в этом возрасте уменьшает риск развития аллергии на пищевые продукты. Кроме того, в шесть месяцев малыш уже может нормально переваривать еду.

В отдельных случаях допускается начало прикорма в четыре месяца, но не раньше.

Ранее врачи допускали, что кормить ребенка молоком можно до семи — восьми месяцев при отсутствии проблем.

Однако сейчас считается, что поздний прикорм увеличивает риск развития аллергических реакций, связанных с пищевыми продуктами.

Ранее доктор Комаровский удивил родителей своим ответом на вопрос, нужно ли давать ребенку фруктовый сок.

Врач рассказал, почему польза от съеденных пяти яблок намного больше, чем от выпитого сока, выжатого из того же количества яблок. Узнай, чем заменить сок, если малыш еще не жует жесткую пищу, а также в каких случаях давать фруктовый сок оправданно.