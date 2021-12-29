Я вас удивлю! Детям не нужно давать фруктовые соки — Комаровский

С какого возраста нужно давать детям фруктовые соки? На этот вопрос в своем Instagram ответил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Вы знаете, я, наверное, вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки, как это ни удивительно.

По словам Евгения Комаровского, когда мы даем ребенку фруктовый сок, фактически, он получает сладкую водичку с витамином С, однако наиболее ценная часть фруктов содержится именно в мякоти, которой нет в соках.

Для ребенка свежие фрукты или фруктовое пюре намного лучше фруктовых соков.

Доктор Комаровский поясняет: “Практически любой фруктовый сок — это концентрированные углеводы, сахара, с которыми потом нужно что-то делать”.

К тому же, если сравнить пользу от съеденных пяти яблок или выпитого сока, который выжат из 5 яблок, то цельные фрукты окажутся намного полезнее.

— Да, это очень удобно, это очень вкусно, дети сплошь и рядом предпочитают пить сок, а не грызть яблоко. Тем не менее, с точки зрения реальной пользы для здоровья и кишечника, я настоятельно рекомендую всегда, когда только возможно, заменять фруктовый сок цельными фруктами, — говорит популярный педиатр.

При этом, если ваш малыш еще совсем маленький и не умеет жевать твердую пищу, ему можно предложить фруктовое пюре.

Однако, говорит доктор Комаровский, есть одно исключение, когда оправданны фруктовые соки в рационе детей.

При инфекциях, когда высокая температура и ребенок всячески отказывается от питья, (ОРЗ, например) тогда яблочный сок, даже разведенный в два раза, это прекрасный заменитель любой капельницы.

Но это имеет смысл только при острых инфекциях, когда есть выраженные патологические потери жидкости.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказывал, как отучить ребенка от смеси.