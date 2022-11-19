Дієта під час годування грудьми? Як харчуватися при ГВ — поради UNICEF

Після вагітності тіло жінки починає поступово приходити до звичного стану. Однак деякі мами, які нещодавно народили, хочуть прискорити цей процес.

Щоб схуднути, жінки вдаються до дієт та обмежень у продуктах. Чи можна так робити, якщо ти годуєш грудьми? В UNICEF дали поради з харчування при ГВ.

Жодних дієт: як харчуватися при ГВ

Харчування мами в період лактації має бути різноманітним та добре збалансованим, щоб забезпечити організм енергією та важливими поживними речовинами.

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У щоденному раціоні має бути вдосталь:

овочів;

фруктів;

крохмалистих продуктів: рис, хліб, макарони, картопля;

тваринного й рослинного білка: м’ясо птиці, риба, яйця, бобові;

молочних продуктів.

Однак їсти за двох все ж не треба. Норма калорій для мами, яка годує грудьми, є на 330-400 кілокалорій на добу вищою, ніж була до вагітності.

Воду та інші напої слід вживати тоді, коли хочеться пити. Адже кількість молока не залежить від кількості випитої рідини.

Єдине, від чого слід відмовитися під час годування грудьми, — алкогольні напої.

Харчування мами: дитячі коліки, алергія та непереносимість

В UNICEF заспокоїли новоспечених матусь, що їхнє харчування ніяк не впливає на появу коліків, діареї чи закрепів у малюка.

Виняток лише один — алергія дитини на один із продуктів, які вживала мама. Тому, якщо ти хочеш ввести у свій раціон нові потенційно алергенні продукти, роби це поступово.

Почни з одного продукту, додавши його у невеликій кількості зранку до сніданку. Це допоможе відстежити реакцію організму твого малюка і покаже, чи є у нього алергія.

Симптоми того, що у малюка алергія чи непереносність: висипи, перезбудження, біль або здуття живота.

Якщо жодних ознак алергії чи непереносимості немає, то можеш сміливо вводити продукт в раціон, поступово збільшуючи його кількість.

Якщо ж ці неприємні ознаки таки з’явилися, краще відмовся від продукту на кілька днів чи тижнів. При цьому спостерігай, чи зникають симптоми у дитини.

Негайно звернися до лікаря, якщо у твоєї дитини почалася блювота, діарея, проблеми з диханням, з’явилася кров чи слиз у калі.

Між іншим, про грудне вигодовування ходить чимало міфів. У нашому матеріалі ми розвінчуємо популярні міфи про ГВ, які могли додати тобі багато стресу.

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