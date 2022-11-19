Батьківство

Дієта під час годування грудьми? Як харчуватися при ГВ — поради UNICEF

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 19 Листопада 2022, 10:00
Харчування на ГВ
Фото: Unsplash

Більше новин
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
квадрат декарта
Їхати чи не їхати? Квадрат Декарта допоможе зрозуміти, чи варто повертатися додому
Ольга Лук'яненко
“Всі сім танків наставили на нас дула”: історія порятунку з окупованого Херсона
Календар магнітних бур
Підготуйся зараз, аби потім не страждати — календар магнітних бур у листопаді
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що їсти восени - ТОП-3 найкорисніших продукти
Усе найкорисніше — просте: ТОП-3 доступних продуктів, які варто додати до осіннього раціону
Дієта для схуднення
“Не можу підібрати правильну дієту, страждає мій кишківник: що робити?”
Як лікувати геморой: чим лікувати і що найкраще допомагає
Турбує геморой? Що потрібно знати про симптоми та лікування — коментує проктолог
Що робити при нудоті
Що робити при нудоті і як її позбутися? Пояснює гастроентеролог

Відео
Війна в Україні 17 травня

Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні 19.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:18
У Києві збирають кошти на відновлення дитсадка після обстрілу РФ
Однією ракетою залишили дітей без садочка — збір на відновлення дошкільного закладу в Києві
Новий рік 2023 — як міста України відзначатимуть свято
Дискусії не вщухають: як міста України святкуватимуть Новий рік
0:02:58
Бойовий медик Док
Колишнє життя було сотню років тому: історія бойового медика на псевдо Док
0:04:58
Модульні будинки для маріупольців у Боярці
Компактний, мобільний та теплий — на Київщині створили модульний будинок для переселенців
0:04:02
БПЛА Чаклун
Чаклуни на фронті: розповідаємо про українські безпілотники та їхні характеристики
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні
0:02:13
Макіївка
Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині
Більше відео
квадрат декарта
Читати далі
Їхати чи не їхати? Квадрат Декарта допоможе зрозуміти, чи варто повертатися додому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь