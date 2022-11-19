Диета при кормлении грудью? Как питаться при ГВ — советы UNICEF

После беременности тело женщины постепенно приходит к обычному состоянию. Однако некоторые недавно родившие мамы хотят ускорить этот процесс.

Чтобы похудеть, женщины прибегают к диетам и ограничениям в продуктах. Но можно ли так делать, если ты кормишь грудью? В UNICEF ​​дали советы по питанию при ГВ.

Никаких диет: как питаться при ГВ

Питание мамы в период кормления грудью должно быть разнообразным и хорошо сбалансированным, чтобы обеспечить организм энергией и важными питательными веществами.

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В ежедневном рационе должно быть достаточно:

овощей;

фруктов;

крахмалистых продуктов: рис, хлеб, макароны, картофель;

животного и растительного белка: мясо птицы, рыба, яйца, бобовые;

молочных продуктов.

Однако есть за двоих все же не надо. Норма калорий для кормящей мамы всего на 330-400 килокалорий в сутки выше, чем норма до беременности.

Воду и другие напитки следует употреблять, когда хочется пить. Ведь количество молока не зависит от количества выпитой жидкости.

Единственное, от чего следует отказаться при кормлении грудью, — алкогольные напитки.

Питание мамы: детские колики, аллергия и непереносимость

В UNICEF ​​успокоили новоиспеченных мам, что их питание никак не влияет на появление коликов, диареи или запоров у малыша.

Исключение только одно — аллергия ребенка на один из продуктов, которые употребляла мама. Поэтому если ты хочешь ввести в свой рацион новые потенциально аллергические продукты, делай это постепенно.

Начни с одного продукта, добавив его в небольшом количестве утром к завтраку. Это поможет отследить реакцию организма твоего малыша и покажет, есть ли у него аллергия.

Симптомы того, что у малыша аллергия или непереносимость: сыпь, перевозбуждение, боль или вздутие в животе.

Если никаких признаков аллергии или непереносимости нет, можешь смело вводить продукт в рацион, постепенно увеличивая его количество.

Если же эти неприятные признаки появились, лучше откажись от продукта на несколько дней или недель. При этом наблюдай, исчезают ли симптомы реакции у ребенка.

Немедленно обратись к врачу, если у твоего ребенка началась рвота, диарея, проблемы с дыханием, появилась кровь или слизь в кале.

Между прочим, о грудном вскармливании ходит немало мифов. В нашем материале мы развеиваем популярные мифы о ГВ, которые придавали тебе много стресса.

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