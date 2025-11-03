Весенние каникулы 2026 года: когда можно будет отдохнуть от уроков

Часто хочется отдохнуть от уроков и ничего не делать: никуда не ходить, не делать домашние задания и так далее. Читай в материале, когда будут весенние каникулы 2026 года в Украине и сколько они будут продолжаться.

Весенние каникулы 2026: сколько будут идти и когда

Согласно рекомендациям ведомства, весенние каникулы для учащихся общеобразовательных школ запланированы с 23 по 29 марта 2026 года. Каникулы будут длиться одну неделю, с учетом выходных дней до и после, что позволит школьникам отдохнуть полноценно.

Весенние каникулы традиционно приходятся на конец марта или начало апреля во избежание пересечения с государственными праздниками. В 2026 году даты выбраны с учетом общей структуры учебного года.

Эти даты рекомендованы, но педагогический совет каждой школы может их скорректировать в зависимости от локальных потребностей.

Школы имеют право сдвинуть каникулы на 1-2 недели вперед или назад из-за форс-мажорных обстоятельств. Например, в некоторых регионах весенние каникулы могут начаться 21 марта или продолжаться до 5 апреля. График каникул совсем утверждает педагогический совет каждой школы.

Родителям советуют следить за объявлениями в школах, поскольку в условиях войны даты могут корректироваться для обеспечения безопасности учащихся.

