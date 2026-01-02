Коли переводять годинник на літній час у 2026 році — що потрібно знати

Щороку у березні українці переводять годинники на літній час. Проте влітку 2024 року парламент ухвалив рішення залишити на території країни лише зимовий, який мали назвати “єдиним київським часом”.

Але закон так і не набрав чинності у 2025 році, тож чи буде переведення годинників на літній час у 2026 — дізнайся з матеріалу.

Коли переводять годинник на літній час у 2026 році

Законодавці мотивували рішення лишити на території України єдиний час турботою про здоров’я громадян, адже є дослідження, що переведення стрілок спричиняє проблеми зі сном і може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Суспільство реагувало неоднозначно. Одні підтримали ініціативу, інші — ні. Аргументом “проти” було й те, що більшість європейських країн роблять це щороку. А також те, що перехід все ж зменшує витрати енергоресурсів.

Попри ухвалення закону, він так і не набув сили: президент Володимир Зеленський не підписав документ, і традиційне переведення годинників залишилося чинним.

Тож українці й надалі двічі на рік переходять на зимовий і літній час: останньої неділі березня переводять стрілки на годину вперед, а останньої неділі жовтня повертають назад.

Читати на тему Переведення годинників: чи впливає на здоров’я та як звикнути до зміни часу Дізнайся, чому переведення годинників є небезпечним для організму та як звикнути до зміни часу.

У 2026 році перехід на літній час відбудеться 29 березня о 3:00.

Сучасні гаджети зазвичай роблять це автоматично, а от стрілки на механічних годинниках доведеться перевести вручну.

Читай також: коли вперше перевели годинники в Україні — як це було та кому належала ідея літнього часу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!