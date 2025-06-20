Когда темнеет летом 2025: время захода Солнца в разных регионах

Ни для кого не секрет, что летом дни длиннее. Многие люди любят этот период, ведь когда на улице светло, хочется делать больше дел. А кто-то планирует отдых или другие дела, поэтому ищут, когда темнеет летом 2025 года.

Летом день длиннее, потому что Земля наклонена к Солнцу, и оно светит нам больше времени. Зимой же Земля наклоняется в другую сторону, и Солнце быстрее заходит, потому день короче.

Когда темнеет летом 2025 года в Украине

Начиная с 1 июня по 30 июня закат Солнца наступает позже на несколько минут. На сайте astro.km.ua рассказали, как будет меняться закат Солнца.

Когда садится Солнце в июне в разных регионах Украины

Киев:

01.06.2025 — 21:00

30.06.2025 — 21:13

Львов:

01.06.2025 — 21:23

30.06.2025 — 21:35

Одесса:

1 июня — 20:42

30 июня — 20:53

Донецк:

1 июня — 20:20

30 июня — 20:32

Чернигов:

01.06.2025 — 21:02

30.06.2025 — 21:15

Когда садится Солнце в июле в разных регионах Украины

В июле уже наоборот день сокращается.

Киев:

01.07.2025 — 21:12

30.07.2025 — 20:43

Львов:

1 июля — 21:35

30 июля — 21:07

Одесса:

1 июля — 20:53

30 июля — 20:29

Донецк:

01.07.2025 — 20:31

30.07.2025 — 20:05

Чернигов:

1 июля — 21:15

30 июля — 20:44

Когда садится Солнце в августе в разных регионах Украины

Киев:

1 августа — 20:41

30 августа — 19:44

Львов:

01.08.2025 — 21:05

30.08.2025 — 20:09

Одесса:

01.08.2025 — 20:27

30.08.2025 — 19:37

Донецк:

1 августа — 20:04

30 августа — 19:11

Чернигов:

1 августа — 20:42

30 августа — 19:43

Важно отметить, что эти данные могут варьироваться на несколько минут в зависимости от конкретной даты, метеоусловий и географического расположения.

Знать время заката полезно не только для романтических прогулок или фотографов, которые “ловят” мягкий вечерний свет. Это также поможет лучше планировать поездки, вечерние активности, или просто наслаждаться самыми длинными днями года, которых так не хватает зимой.

Почему летом дни длиннее

Причина таких изменений — наклон земной оси. В летний период северное полушарие (включая Украину) наклонено к Солнцу, поэтому мы получаем больше света в течение суток. В июне Солнце поднимается выше над горизонтом, и его путь небом самый длинный. Самый длинный день года — 21 июня, или день летнего солнцестояния.

В этот день световой день в Украине длится более 16 часов — в зависимости от региона.

Мы привыкли, что летом день длиннее, но узнай, когда день начинает увеличиваться. Ориентировочно — весной, а более подробно узнаешь по ссылке.

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