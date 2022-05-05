Психологія

Війна, насильство та ДТП: що таке флешбеки та як людське тіло на них реагує

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Травня 2022, 19:00
Флешбеки
Фото: Pexels

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