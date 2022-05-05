Війна, насильство та ДТП: що таке флешбеки та як людське тіло на них реагує

Колись ми бачили їх лише у ліричних відступах фільмів чи книжок, коли треба було пояснити поведінку головного героя та розповісти, яким було його життя колись. Тепер флешбеки — це частина життя багатьох українців, яким довелося пережити травматичні події.

Такі спогади можуть виникнути абсолютно раптово і без попередження. І щоразу вони здаються настільки реальними, неначе відчуваєш кожну подію знову на власній шкірі.

Раз за разом усе повторюється: побачене, почуте і відчуте. Серце знову вистрибує з грудей і тіло кидає в піт, а ти не знаєш, коли це закінчиться — за кілька секунд або ж за годину.

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Усі ці аспекти можуть турбувати людину, яка зіткнулася з поняттям флешбеку. Як зрозуміти, що це справді він, та звідки взявся, пояснюємо далі.

На що схожі флешбеки

У кожного флешбеки проявляються індивідуально і наздоганяють свідомість у будь-який час, навіть коли людина почувається добре і щасливо.

Вони супроводжуються страхом і тривожністю, оскільки травматичний довід повторюється знову у нашій свідомості. Може навіть здатися, що події відбуваються насправді.

Перед очима можуть стоять ті самі картинки, які довелося побачити колись. Або у вухах знову лунатимуть звуки та фрази, що були фоном травмуючої події.

Часом людина може відчути навіть запах чи смак чогось, що було пов’язано з минулим страшним досвідом.

Після того, як відчуття флешбеку минуло, залишається почуття вразливості, тривожності та страху. У людини може виникнути бажання ізолюватись від усього зовнішнього світу. Такий емоційний стан може викликати навіть внутрішній гнів, сором або оніміння.

Чому з’являються флешбеки

Наразі у вчених існує дві основні теорії, чому з’являються флешбеки.

Перша схиляється до того, що флешбеки існують як відповідь нашого мозку на травматичні події. Він намагається їх збагнути, тому час від часу повторює у свідомості.

Для мозку це необхідно, щоб усвідомити, що і як сталось та як у майбутньому можна цього уникнути.

Відповідно до другої теорії флешбеки виникають лише тоді, коли ситуація у теперішньому нагадує про минуле. Відтак з’являється реакція під назвою бийся або тікай.

Тому тіло починає інстинктивно реагувати та вмикає саме ті почуття, які супроводжували попередню ситуацію небезпеки.

Ця теорія пояснює саме реакції організму, які відтворюються знову і знову, щоб у разі небезпеки врятувати своє життя.

Кого можуть турбувати флешбеки

Люди, які пережили війну, часто страждають від ПТСР та нав’язливих флешбеків.

Випадки ПТСР були виявлені саме після Першої світової війни, коли багато солдатів повернулися з бою. У них з’являлись флешбеки у вигляді спогадів, кошмарів та сильного занепокоєння.

Також флешбеки можуть відчувати люди, які потрапили в ДТП, пережили стихійні лиха чи мали інший травмуючий досвід, включаючи сексуальне насильство та зґвалтування.

Що викликає флешбеки

Флешбеки з’являються у будь-який момент, навіть коли людина почувається щасливою та розслабленою. Спогади виникають також коли нам погано або ми спимо.

Часом щось може спрацювати тригером та витягнути їх із підсвідомості. Скажімо, запахи чи звуки або навіть конкретні місця, де довелось пережити травматичний досвід.

Ще однією реакцією організму на стрес можуть стати розладу сну. Читай, чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати.