Перше враження часто оманливе: що таке петля рефлексії та як вона впливає на життя

Люди схильні аналізувати все, що трапляється у житті. Іноді оцінки, які ми даємо в результаті рефлексії, через деякий час після події кардинально відрізняються від тих, що ми давали в моменті.

Психотерапевтка та нейропсихологиня Анна Панченко розповіла, чому так відбувається та що таке петля рефлексії.

Як петля рефлексії впливає на життя

Власне, петля рефлексії — це і є аналіз якоїсь події, що сталася в минулому.

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Після років роботи психотерапевтом я помітила за розповідями клієнтів ось що: з часом події, які здавалися хорошими, часто оцінюються як погані, — пише Панченко.

Наприклад, колись людині здавалося, що прогулювати уроки в школі весело, а вже в дорослому віці вона розуміє, що це негативно вплинуло на її життя.

Натомість складні й сумні події з часом часто оцінюють позитивно. До прикладу, втрата однієї роботи призвела до нової цікавої роботи, а розлучення — до нових міцних стосунків тощо.

Тому ніколи не поспішай з оцінками у моменті. Роби все, що залежить від тебе зараз, і, можливо, ти здивуєшся, до чого сучасні події призведуть у майбутньому.

Твоя поточна думка може змінитися через рік чи п’ять років. Краще залиш собі шанс на покращення життя в майбутньому та збережи в серці віру в диво. Воно може трапитися будь-якої миті!

На початку повномасштабної війни Росії проти України ми перейшли в “режим виживання”. Це нормальна реакція організму на стрес та небезпеку. Проте людина не може жити в такому стані постійно, тож з часом вона пристосовується до нових реалій. Читай, як зрозуміти, що повертаєшся до нормального життя.