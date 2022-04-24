Психологія

Перше враження часто оманливе: що таке петля рефлексії та як вона впливає на життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Квітня 2022, 13:00
Петля рефлексії - що це та як вона впливає на життя
Фото: Unsplash

Більше новин
Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два місяці війни в цифрах. Розповідаємо про воєнні злочини Росії та її втрати
Епіфаній
Мужності й сили духу! Епіфаній привітав вірян з Великоднем
Святослав Паламар
Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей
Великодні поробки для дітей - цікаві ідеї для творчості
Неслухняні курчата, милі зайчики та колажі з паперу — Великодні поробки для всієї родини
Дивитись більше

Матеріали по темі

Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два місяці війни в цифрах. Розповідаємо про воєнні злочини Росії та її втрати
Святослав Паламар
Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей
Обмеження пунктів пропуску для розмитнення авто з країн ЄС
В Україні змінили умови безкоштовного розмитнення авто — дізнайся про нововведення
Перше враження часто оманливе: що таке петля рефлексії та як вона впливає на життя
Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч

Відео
0:00:48
Втрати Росії в Україні 24 квітня

Два місяці війни в цифрах. Розповідаємо про воєнні злочини Росії та її втрати
0:00:56
Епіфаній
Мужності й сили духу! Епіфаній привітав вірян з Великоднем
0:01:31
Святослав Паламар
Звернення заступника командира Азову: Поки ви кидаєте пасхальні картинки, ворог скидає бомби на голови дітей
Перше враження часто оманливе: що таке петля рефлексії та як вона впливає на життя
Вибухи в Одесі, Миколаєві, Харкові: розповідаємо про обстріли у Великодню ніч
0:10:11
Великоднє звернення Зеленського
Молитва президента за мир: Зеленський зворушливо привітав українців з Великоднем
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24.03.22
Це лише питання часу! Нове звернення Зеленського до українців
0:05:27
Масштабний наступ на сході
Вивід гарнізону з Маріуполя — Грабський порівняв це з гірким досвідом Іловайська
Реакція Зеленського на обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Покидьки смердючі! Зеленський емоційно прокоментував обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Прес-конференція Зеленського 23 квітня
Прес-конференція президента Володимира Зеленського 23 квітня — головні тези та повне відео
Більше відео
Великодні поробки для дітей - цікаві ідеї для творчості
Читати далі
Неслухняні курчата, милі зайчики та колажі з паперу — Великодні поробки для всієї родини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь