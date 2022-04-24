Первое впечатление часто обманчиво: что такое петля рефлексии и как она влияет на жизнь

Люди склонны анализировать все, что происходит в жизни. Иногда оценки, которые мы даем в результате рефлексии, через некоторое время после события кардинально отличаются от тех, которые мы давали тогда, в моменте.

Психотерапевт и нейропсихолог Анна Панченко рассказала, почему так происходит и что такое петля рефлексии.

Как влияет на жизнь петля рефлексии

Петля рефлексии — это и есть анализ какого-то события, которое произошло в прошлом.

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После многих лет работы психотерапевтом я заметила по рассказам клиентов вот что: со временем события, казавшиеся хорошими, часто оцениваются как плохие, — пишет Панченко.

Например, когда-то человеку казалось, что прогуливать уроки в школе весело, а уже во взрослом возрасте он понимает, что это отрицательно повлияло на его жизнь.

А тяжелые и печальные события со временем часто оцениваются положительно. К примеру, потеря одной работы привела к новой интересной работе, а развод — к новым крепким отношениям и т.д.

Поэтому никогда не спеши с оценками в данный момент. Делай все, что зависит от тебя сейчас, и, возможно, ты удивишься, к чему события настоящего приведут в будущем.

Твое текущее мнение может измениться через год или пять лет. Лучше оставь себе шанс на улучшение жизни в будущем и сохрани в сердце веру в чудо. Оно может случиться в любой момент!

В начале полномасштабной войны России против Украины мы перешли в “режим выживания”. Это нормальная реакция организма на стресс и опасность. Однако человек не может жить в таком состоянии постоянно и со временем он приспосабливается к новым реалиям. Читай, как понять, что возвращаешься к нормальной жизни.