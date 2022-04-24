Психология

Первое впечатление часто обманчиво: что такое петля рефлексии и как она влияет на жизнь

Елена Яковлева, редактор сайта 24 апреля 2022, 13:00
Петля рефлексії - що це та як вона впливає на життя
Фото: Unsplash

Больше новостей
Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях
Епіфаній
Мужества и силы духа! Епифаний поздравил верующих с Пасхой
Святослав Паламар
Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей
Великодні поробки для дітей - цікаві ідеї для творчості
Непослушные цыплята, милые зайчики и коллажи из бумаги — пасхальные поделки для всей семьи
Смотреть больше

Материалы по теме

Втрати Росії в Україні 24 квітня
Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях
Святослав Паламар
Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей
Обмеження пунктів пропуску для розмитнення авто з країн ЄС
В Украине изменили условия бесплатной растаможки авто — как именно
Обстріл Харкова
Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь

Видео
0:00:48
Втрати Росії в Україні 24 квітня

Два месяца войны в цифрах. Рассказываем о военных преступлениях России и ее потерях
0:00:56
Епіфаній
Мужества и силы духа! Епифаний поздравил верующих с Пасхой
0:01:31
Святослав Паламар
Обращение замкомандира Азова: Пока вы бросаете пасхальные картинки, враг сбрасывает бомбы на головы детей
Обстріл Харкова
Взрывы в Одессе, Николаеве, Харькове: рассказываем про обстрелы в Пасхальную ночь
0:10:11
Великоднє звернення Зеленського
Молитва президента за мир: Зеленский трогательно поздравил украинцев с Пасхой
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 24 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 апреля
Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24.03.22
Это только вопрос времени! Новое обращение Зеленского к украинцам
0:05:27
Масштабний наступ на сході
Вывод гарнизона из Мариуполя — Грабский сравнил это с горьким опытом Иловайска
Реакція Зеленського на обстріл Одеси росіянами 23 квітня
Подонки вонючие! Зеленский эмоционально прокомментировал обстрел Одессы россиянами 23 апреля
Прес-конференція Зеленського 23 квітня
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского 23 апреля главные тезисы и полное видео
Больше видео
Великодні поробки для дітей - цікаві ідеї для творчості
Читать дальше
Непослушные цыплята, милые зайчики и коллажи из бумаги — пасхальные поделки для всей семьи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь