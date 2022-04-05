Під час війни на емоційних гойдалках? Сім способів, як контролювати гормони стресу

Організм людини дуже чутливий до будь-яких змін. Наші емоції як відповідь на поточні події багато в чому залежать від роботи гормонів.
Під час війни, мабуть, усі вже помітили за собою непритаманну для мирного часу поведінку. Психологиня Олена Адамова на своїй сторінці у Facebook пояснила, що ж відбувається з нашими гормонами під час війни.
Під час стресу людське тіло активно викидає у кров адреналін.
Цей гормон змушує нас почувати дике збудження, тремтіння та енергію, що накриває з головою. Їсти не хочеться взагалі або ж навпаки, з’являється постійний непереборний апетит.
При значній концентрації адреналіну людина може спати по 2-3 години на добу й залишатися бадьорою. Тобто відбувається максимальна мобілізація усіх сил організму задля нападу чи відбиття атаки.
При значній концентрації адреналіну людина може спати по 2-3 години на добу й залишатися бадьорою. Тобто відбувається максимальна мобілізація усіх сил організму задля нападу чи відбиття атаки.
Проте гормон стресу може бути небезпечним, бо серцево-судинна та нервова системи не справляються з навантаженням.
Ознаки адреналінового виснаження:
Усе це тисячоліттями допомагало людині вижити на полі бою, проте тим, хто в тилу, варто спробувати зменшити концентрацію адреналіну.
Зосередьтеся на своєму тілі та виконуйте наступні дії:
Відновити внутрішній спокій наразі дуже непросто. Проте все ж варто принаймні спробувати це зробити. Читай, як заспокоїтися під час війни.