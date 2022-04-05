Під час війни на емоційних гойдалках? Сім способів, як контролювати гормони стресу

Організм людини дуже чутливий до будь-яких змін. Наші емоції як відповідь на поточні події багато в чому залежать від роботи гормонів.

Під час війни, мабуть, усі вже помітили за собою непритаманну для мирного часу поведінку. Психологиня Олена Адамова на своїй сторінці у Facebook пояснила, що ж відбувається з нашими гормонами під час війни.

Адреналінове виснаження

Під час стресу людське тіло активно викидає у кров адреналін.

Цей гормон змушує нас почувати дике збудження, тремтіння та енергію, що накриває з головою. Їсти не хочеться взагалі або ж навпаки, з’являється постійний непереборний апетит.

При значній концентрації адреналіну людина може спати по 2-3 години на добу й залишатися бадьорою. Тобто відбувається максимальна мобілізація усіх сил організму задля нападу чи відбиття атаки.

Проте гормон стресу може бути небезпечним, бо серцево-судинна та нервова системи не справляються з навантаженням.

Ознаки адреналінового виснаження:

неможливість об’єктивно оцінювати реальність; зухвала та агресивна поведінка; ділення людей на “своїх” та “чужих”; тремтіння; поганий сон; відсутність апетиту; бажання помсти; крик замість спокійної розмови.

Усе це тисячоліттями допомагало людині вижити на полі бою, проте тим, хто в тилу, варто спробувати зменшити концентрацію адреналіну.

Як впоратися з гормонами

Зосередьтеся на своєму тілі та виконуйте наступні дії:

Вдихайте, затримуйте повітря, видихайте, затримайтеся, усміхайтеся на всі 32 зуби (гримасуйте).

Перераховуйте все, що бачите та відчуваєте.

Виконуйте фізичні вправи: присідайте, віджимайтеся, прибирайте будинок тощо.

Робіть руками інтенсивний масаж голови, шиї, плечового поясу, пальців рук.

Трусіться усім тілом. Це допомагає звільнитися від страху та агресії.

Вмийтеся та помийте руки прохолодною водою.

Пийте чай з гібіскуса (каркаде). Для заспокоєння та гарного сну заварюйте чай у воді при температурі 50-60°С.

Відновити внутрішній спокій наразі дуже непросто. Проте все ж варто принаймні спробувати це зробити. Читай, як заспокоїтися під час війни.