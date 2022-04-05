Во время войны на эмоциональных качелях? Семь способов, как контролировать гормоны стресса

Организм человека очень чувствителен к любым изменениям. Наши эмоции как ответ на текущие события во многом зависят от работы гормонов.

Во время войны, наверное, все уже заметили за собой неприсущее для мирного времени поведение. Психолог Елена Адамова на своей странице в Facebook объяснила, что происходит с нашими гормонами во время войны.

Адреналиновое истощение

При стрессе человеческое тело активно выбрасывает в кровь адреналин.

Этот гормон заставляет нас чувствовать дикое возбуждение, дрожь и накрывающую с головой энергию. Кушать не хочется вообще или же наоборот, появляется постоянный непреодолимый аппетит.

При значительной концентрации адреналина человек может спать по 2-3 часа в сутки и оставаться бодрым. То есть происходит максимальная мобилизация всех сил организма для нападения или отражения атаки.

Однако гормон стресса может быть опасен, потому что сердечно-сосудистая и нервная системы не справляются с нагрузкой.

Признаки адреналинового истощения:

невозможность объективно оценивать реальность; дерзкое и агрессивное поведение; деление людей на “своих” и “чужих”; дрожь; плохой сон; отсутствие аппетита; желание мести; крик вместо спокойного разговора.

Все это тысячелетиями помогало человеку выжить на поле боя, однако тем, кто в тылу, стоит попытаться снизить концентрацию адреналина.

Как справиться с гормонами

Сосредоточьтесь на своем теле и выполняйте следующие действия:

Вдыхайте, задерживайте воздух, выдыхайте, задержитесь, улыбайтесь на все 32 зуба (гримасничайте).

Перечисляйте все, что видите и чувствуете.

Выполняйте физические упражнения: приседайте, отжимайтесь, убирайте дом.

Делайте руками интенсивный массаж головы, шеи, плечевого пояса, пальцев рук.

Труситесь всем телом. Это помогает избавиться от страха и агрессии.

Умойтесь и промойте руки прохладной водой.

Пейте чай из гибискуса (каркаде). Для успокоения и хорошего сна заваривайте чай в воде при температуре 50-60°С.

Восстановить внутреннее спокойствие сейчас очень непросто. Однако все же стоит хотя бы попытаться это сделать. Читай, как успокоиться во время войны.