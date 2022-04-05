Во время войны на эмоциональных качелях? Семь способов, как контролировать гормоны стресса

Организм человека очень чувствителен к любым изменениям. Наши эмоции как ответ на текущие события во многом зависят от работы гормонов.
Во время войны, наверное, все уже заметили за собой неприсущее для мирного времени поведение. Психолог Елена Адамова на своей странице в Facebook объяснила, что происходит с нашими гормонами во время войны.
При стрессе человеческое тело активно выбрасывает в кровь адреналин.
Этот гормон заставляет нас чувствовать дикое возбуждение, дрожь и накрывающую с головой энергию. Кушать не хочется вообще или же наоборот, появляется постоянный непреодолимый аппетит.
При значительной концентрации адреналина человек может спать по 2-3 часа в сутки и оставаться бодрым. То есть происходит максимальная мобилизация всех сил организма для нападения или отражения атаки.
При значительной концентрации адреналина человек может спать по 2-3 часа в сутки и оставаться бодрым. То есть происходит максимальная мобилизация всех сил организма для нападения или отражения атаки.
Однако гормон стресса может быть опасен, потому что сердечно-сосудистая и нервная системы не справляются с нагрузкой.
Признаки адреналинового истощения:
Все это тысячелетиями помогало человеку выжить на поле боя, однако тем, кто в тылу, стоит попытаться снизить концентрацию адреналина.
Сосредоточьтесь на своем теле и выполняйте следующие действия:
Восстановить внутреннее спокойствие сейчас очень непросто. Однако все же стоит хотя бы попытаться это сделать. Читай, как успокоиться во время войны.