Психологія

Переймаєшся, що буде після війни? Розповімо, чому не кожному загрожує посттравматичний розлад

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Квітня 2022, 19:00
Чи загрожує тобі посттравматичний розлад після війни?
Фото: Unsplash, Facebook

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