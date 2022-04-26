Переживаешь, что будет после войны? Расскажем, почему не каждому грозит посттравматическое расстройство

Если ты беспокоишься о том, будет ли у тебя после войны посттравматическое стрессовое расстройство, психолог Артём Осипян ответит на этот вопрос.

Спойлер: такая проблема коснется не каждого украинца.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психическое и поведенческое расстройство, которое из-за травматического опыта приводит к нарушению адаптивной функции психики.

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Ранее мы рассказывали, как распознать и лечить посттравматическое расстройство.

Потенциально травматическое событие отличается от любой другой психологической травмы и ПТСР уровнем адаптации к нормальной жизни после этого.

Потенциальными травматическими событиями мы можем считать, например, обычный испуг или тревогу. Ведь они не влекут за собой последствий, а оставляют после себя “легкую травму”.

Следовательно, не все люди, которые пережили травматические события, будут иметь ПТСР.

Риск развития травматического расстройства

Риск развития посттравматического стрессового расстройства, по разным данным, выше у ветеранов боевых действий. Это подтверждают американские исследования — 87% вернувшихся из зоны боевых действий ветеранов сообщили о негативном влиянии травматических событий по сравнению с 13%, которым диагностировали ПТСР.

А среди всего населения США посттравматическое расстройство имеют 6,8% людей на протяжении жизни.

Согласно украинскому исследованию, которое проводилось среди участников боевых действий и медицинского персонала, оказывавшего первую помощь раненым, значительные симптомы ПТСР имели 20% обследуемых.

Другое американское исследование выявило ПТСР у 15% мужчин-участников боевых действий. Среди женщин-военных таких было 8,5%.

Среди участвовавших в интенсивных боях ПТСР обнаружили у 35,8% мужчин и 17,5% женщин.

В течение жизни этот показатель среди мужчин и женщин составил 30,9% и 26,9% соответственно.

Это означает, что независимо от интенсивности боевых действий каждый третий или четвертый военный сталкивался с ПТСР.

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Основные симптомы посттравматического стрессового расстройства

Среди основных симптомов могут быть следующие:

Навязчивые мысли, воспоминания и сны о травматических событиях.

Избегание всего, что может быть связано с травматическими событиями.

Отрицательные изменения настроения по отношению к окружающим, к себе, к миру.

Агрессивное поведение, расторможенность, реактивность, готовность к опасности.

Травмы, приводящие к ПТСР

Сексуальное насилие Беженство Боевые действия Физические травмы Болезни Детская травма

Как лечить ПТСР

Протоколы лечения Американской психологической ассоциации рекомендуют всего четыре вида вмешательств, все из которых являются вариантами когнитивно-поведенческой терапии (КПТ):

Травмофокусированная КПТ. Когнитивно-процессуальная терапия. Когнитивная терапия. Пролонгированная экспозиция.

Дополнительно рекомендуют:

Краткосрочную эклектическую психотерапию с сочетанием элементов когнитивно-поведенческой терапии с психодинамическим подходом.

Десенсибилизацию и обработку травм движением глаз (EMDR).

Нарративную экспозиционную терапию.

В зависимости от течения и симптоматики рекомендуют фармакотерапию из четырех препаратов на выбор: сертралин, пароксетин, флуоксетин и венлафаксин. Эффективными могут быть некоторые антидепрессанты. Но их должен назначить врач.

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