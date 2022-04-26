Переживаешь, что будет после войны? Расскажем, почему не каждому грозит посттравматическое расстройство

Если ты беспокоишься о том, будет ли у тебя после войны посттравматическое стрессовое расстройство, психолог Артём Осипян ответит на этот вопрос.
Спойлер: такая проблема коснется не каждого украинца.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это психическое и поведенческое расстройство, которое из-за травматического опыта приводит к нарушению адаптивной функции психики.
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Потенциально травматическое событие отличается от любой другой психологической травмы и ПТСР уровнем адаптации к нормальной жизни после этого.
Потенциальными травматическими событиями мы можем считать, например, обычный испуг или тревогу. Ведь они не влекут за собой последствий, а оставляют после себя “легкую травму”.
Следовательно, не все люди, которые пережили травматические события, будут иметь ПТСР.
Риск развития посттравматического стрессового расстройства, по разным данным, выше у ветеранов боевых действий. Это подтверждают американские исследования — 87% вернувшихся из зоны боевых действий ветеранов сообщили о негативном влиянии травматических событий по сравнению с 13%, которым диагностировали ПТСР.
А среди всего населения США посттравматическое расстройство имеют 6,8% людей на протяжении жизни.
Согласно украинскому исследованию, которое проводилось среди участников боевых действий и медицинского персонала, оказывавшего первую помощь раненым, значительные симптомы ПТСР имели 20% обследуемых.
Другое американское исследование выявило ПТСР у 15% мужчин-участников боевых действий. Среди женщин-военных таких было 8,5%.
Среди участвовавших в интенсивных боях ПТСР обнаружили у 35,8% мужчин и 17,5% женщин.
В течение жизни этот показатель среди мужчин и женщин составил 30,9% и 26,9% соответственно.
Это означает, что независимо от интенсивности боевых действий каждый третий или четвертый военный сталкивался с ПТСР.
Это означает, что независимо от интенсивности боевых действий каждый третий или четвертый военный сталкивался с ПТСР.
Среди основных симптомов могут быть следующие:
Протоколы лечения Американской психологической ассоциации рекомендуют всего четыре вида вмешательств, все из которых являются вариантами когнитивно-поведенческой терапии (КПТ):
Дополнительно рекомендуют:
В зависимости от течения и симптоматики рекомендуют фармакотерапию из четырех препаратов на выбор: сертралин, пароксетин, флуоксетин и венлафаксин. Эффективными могут быть некоторые антидепрессанты. Но их должен назначить врач.
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