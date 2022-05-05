Война, насилие и ДТП: что такое флешбеки и как человеческое тело на них реагирует

Когда-то мы видели их только в лирических отступлениях фильмов или книг, когда необходимо было объяснить поведение главного героя и рассказать, какой была его жизнь прежде. Теперь флешбеки — это часть жизни многих украинцев, которым пришлось пережить травматические события.

Такие воспоминания могут возникнуть совершенно внезапно и без предупреждения. И каждый раз они кажутся настолько реальными, будто ощущаешь каждое событие снова на собственной коже.

То и дело все повторяется: увиденное, услышанное и прочувствованное. Сердце снова выпрыгивает из груди и тело бросает в пот, а ты не знаешь, когда это закончится — через несколько секунд или через час.

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Все эти аспекты могут беспокоить человека, столкнувшегося с понятием флешбека. Однако как понять, что это он, и откуда взялся, объясняем дальше.

На что похожи флешбеки

У каждого флешбеки проявляются индивидуально и настигают сознание в любое время, даже когда человек счастлив.

Они сопровождаются страхом и тревожностью, поскольку травмирующий довод повторяется снова в нашем сознании. Может даже показаться, что все происходит по настоящему.

Перед глазами могут стоять те же картинки, которые пришлось увидеть в прошлом. Или в ушах снова будут раздаваться звуки и фразы, служившие фоном травмирующего события.

В отдельных случаях человек может почувствовать даже запах или вкус чего-либо, что было связано с прошлым страшным опытом.

После того как ощущение флешбека прошло, остается чувство уязвимости, тревожности и страха. У человека может возникнуть желание изолироваться от всего внешнего мира. Такое эмоциональное состояние может вызвать даже внутренний гнев, стыд или онемение.

Почему появляются флешбеки

В настоящее время ученые предлагают две основные теории, почему появляются флешбеки.

Первая склоняется к тому, что флешбеки существуют как ответ нашего мозга на травматические события. Он пытается их понять, поэтому время от времени повторяет в сознании.

Для мозга это необходимо, чтобы понять, что и как произошло и каким образом в будущем этого можно избежать.

Согласно второй теории флешбеки возникают только тогда, когда ситуация в настоящем напоминает о прошлом. В таком случае появляется реакция под названием бей или беги.

Поэтому тело начинает инстинктивно реагировать и включает те чувства, которые были в прежней ситуации опасности.

Данная теория объясняет именно реакции организма, которые воспроизводятся снова и снова, чтобы в случае опасности спасти свою жизнь.

Кого могут беспокоить флешбеки

Люди, пережившие войну, очень часто страдают ПТСР и навязчивыми флешбеками.

Случаи ПТСР были обнаружены после Первой мировой войны, когда многие солдаты вернулись из боя. У них появлялись флешбеки в виде воспоминаний, кошмаров и сильной тривожности.

Также флешбеки могут ощущать попавшие в ДТП люди, пережившие стихийные бедствия или иной травмирующий опыт, включая сексуальное насилие и изнасилование.

Что вызывает флешбеки

Флешбеки появляются в любой момент, даже когда человек чувствует себя счастливым и расслабленным. Воспоминания возникают также, когда нам плохо или когда мы спим.

Иногда что-то может сработать триггером и достать их из подсознания. Им могут быть запахи или звуки, или даже конкретные места, где пришлось пережить травматический опыт.

Еще одной реакцией организма на стресс могут стать расстройства сна. Читай, почему нам снятся ночные ужасы и как их преодолеть.