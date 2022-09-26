Краще сказати правду, ніж вигадувати метафори! Як відкрито говорити з дитиною про смерть рідних

Усі ми стикаємося зі смертю. Новина про те, що загинула близька людина, може стати ударом навіть для найсильніших дорослих. А зараз, на жаль, і наші маленькі українці часто стикаються зі смертю. Діти лишаються без батьків, рідних та друзів через війну Росії проти України.

Складно повідомляти такі новини. Батьки намагаються уберегти дитячу психіку та говорять про смерть простими словами та “замаскованими” поняттями. Психологи розповіли, чому цього не варто робити.

Чому не варто завуальовувати смерть

Кризова психологиня Наталія Улько радить не використовувати фразу “пішов(-ла) в інший світ”, коли говориш про смерть з дитиною. За її словами, це може викликати страх, адже вона боятиметься бути покинутою.

— Вислів “пішов(-ла) від нас” може змусити дитину чекати на повернення. Діти у певному віці самі сприймають смерть як тимчасову відсутність, — пояснює експертка. Також додає, що не варто називати смерть сном та говорити, що рідні “заснули”. Це може призвести до того, що дитина боятиметься спати.

Абсолютно не прийнятною вона вважає фразу “Бог забрав, тепер тато (мама) сидить на хмарах та слідкує за тобою”. За її словами, це може викликати страх переслідування.

Як правильно говорити про смерть з дитиною

Насамперед психологи радять говорити правду та бути відвертими. Дитина має право знати правду про те, що сталося з батьками чи рідними. Якщо дорослі щось недоговорять, дитина може це додумати.

— Можна сказати буквально, що сталося щось дуже-дуже сумне — тато (мама) помер(-ла) і його (її) більше не буде з нами. Його (її) більше немає серед живих. Ми його (її) дуже любили. Ми знаємо, що він (вона) нас теж дуже любив(-ла), ми будемо за ним (нею) сумувати, — пояснює Наталія.

Про смерть варто повідомляти короткими зрозумілими реченнями. Не варто сильно описувати жахливі сцени, які могли пережити рідні. Це може призвести до постійної тривоги за живого тата чи маму.

Говорити про це дуже складно, але це потрібно. Раніше ми розповідали, як підготувати дитину до розмови про смерть близьких її друга.

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