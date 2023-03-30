Психология

Чувствуешь, что на эмоциональных качелях? Кто тебя качает и как это остановить

Вероника Кононенко, редактор сайта 30 марта 2023, 11:00
емоційні гойдалки
Фото: Unsplash

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