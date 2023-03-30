Чувствуешь, что на эмоциональных качелях? Кто тебя качает и как это остановить

Природа задумала нас способными испытывать эмоции. Однако никто не объяснил, как с ними жить, как пользоваться и как успокаивать. Так что иногда не мы управляем эмоциями, а они нами.

Почувствовать, как ты теряешь контроль над своим состоянием, можно на эмоциональных качелях. Если сдерживание эмоций сыграет злую шутку спустя некоторое время, то качели вымучивают и истощают сразу, ведь жизнь движется от одной крайности к другой.

Но откуда берутся эти качели, кто расшатывает нас и что поможет стабилизировать эмоции, рассказала психолог проекта Несокрушимая мама от Фонда Маша Сусанна Ангелова.

Сейчас также смотрят

Эмоциональные качели: что это и кто их расшатывает

Эмоциональные качели — это сильные эмоции, которыми трудно управлять, они могут быстро меняться на противоположные.

Такое быстрое изменение настроения преимущественно появляется из-за длительного стресса или опасности, а усиливается из-за дополнительных факторов: обязанностей, людей, которые от тебя зависят, способности к самоконтролю.

Но важно знать, что эмоциональные качели, даже со сверхвысокой амплитудой, — это нормально. Мы по-разному реагируем на стресс, так что не стоит стесняться своих эмоций, их следует проживать, — утверждает психолог.

Как унять водоворот эмоций и взять себя в руки

Сначала можно снизить амплитуду эмоциональных колебаний. Для этого следует уделять себе больше времени: ходить на прогулки, рисовать, читать, смотреть фильмы, общаться с друзьями или выходить на чай или кофе наедине с собой.

Также, утверждает Сусанна Анелова, противостоять жизненным испытаниям поможет любой спорт, релаксация, растяжки или йога.

Но чтобы взять свои эмоции под полный контроль, их следует принять и понять, о чем они пытаются сказать. Ведь эмоции — это естественная реакция на удовлетворение или неудовлетворение потребностей.

Поэтому считай их сообщением о существовании потребностей. Подумай, что ты можешь сделать для себя сейчас, а что позже, чтобы удовлетворить их, и запланируй это.

Чтобы взять себя и свою жизнь в руки: техники и советы

Признай естественность эмоции. Скажи себе: “Есть я, и у меня есть эмоции. Я больше, чем мой гнев, страх, тревога или радость”.

Дай себе время. Любой эмоциональный всплеск рано или поздно уравновешивается.

Включи эмоциональный интеллект. Назови эмоции, попробуй оценить степень их интенсивности по шкале от одного до десяти. Наблюдай, как меняется интенсивность с каждой минутой.

Что влияет на это? Какие действия, занятия помогают уравновеситься? Какие мысли поднимают эмоции, а какие успокаивают? Не бойся задавать вопросы, чтобы понять себя.

Запомни мысли, способствующие эмоциональному равновесию, и сосредоточься на них.

Повторяй утверждения, которые помогают убедиться в своих силах: я смогу, преодолею, мы победим, — или что угодно, что поможет именно тебе.

Попробуй овладеть эмоциями через телесные проявления. Хорошо стабилизируют упражнения, замедляющие и углубляющие дыхание. Техниками дыхания мы поделились в материале.

Позволь любым мыслям пройти через разум, не реагируя на них, сосредоточь свое внимание на дыхании.

Еще одна эффективная телесная практика — сканирование тела. Комфортно сядь или ляг и наблюдай за своим телом, от головы до ног или наоборот.

Сосредоточься на одной части тела, следи за любыми ощущениями. Медленно переключай внимание с одной части тела на другую, повторяя этот процесс.

Наша психика имеет в арсенале немало механизмов защиты от внешних раздражителей. Мы можем проживать стресс очень эмоционально, а можем очерстветь и не реагировать на переживания.

Мы рассказали, почему новости о трагедиях уже не вызывают боли и является ли это сигналом, что с тобой что-то не так, детали найдешь в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.