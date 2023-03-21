Эмоциональная черствость или защита психики? Почему новости о трагедиях уже не причиняют такую боль

За последний год украинцам пришлось прочитать немало тяжелых новостей, которые могли перевернуть жизнь с ног на голову. Начало полномасштабной войны, оккупация родных регионов, террор и издевательство над мирными жителями, смерть родных или знакомых.

Этот список информационных потрясений можно продолжать еще долго. Но со временем многие люди заметили за собой, что не испытывают больше ни боли, ни эмпатии, ни сострадания к историям, новостям или некрологам.

Если ты узнаешь в этом себя и коришь за черствость, возможно, после объяснения психолога Евгении Войтенко и психотерапевта Ирины Юськова тебе станет легче.

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Эксперты рассказали, почему сострадание исчезает, смерть не откликается болью и как восстановить ресурс эмпатии.

Ресурс не бесконечен: куда делась эмпатия

Большинство человеческой коммуникации проходит на эмоциональном уровне, ведь далеко не все можно выразить словами. Возможность разделить эмоции другого человека называют эмпатией.

Способность испытывать переживание другого человека — это особенность нашего эмоционального интеллекта. Когда человек пропускает через себя многие трагические чувства, он расширяет свой порог чувствительности.

— Именно поэтому нам становится все сложнее испытывать сочувствие, сожаление и эмоциональную боль, — объясняет Ирина Юськова. Таким образом психика закрывается от раздражителя и перестает чувствовать.

Евгения Войтович добавила, что каждый и так находится в состоянии хронического стресса, приводящего к эмоциональному выгоранию. Так что психика сосредоточивается на своем состоянии, защите от того, что приносит переживания и отнимает ресурс.

Это состояние психологи называют усталостью от сострадания, когда человек теряет способность реагировать на страдания или боль других.

А предшествует этому состоянию накопление эмоций, которые следует выпускать. Ирина говорит, что не нужно запрещать себе плакать, грустить, злиться или ненавидеть, — это вовсе не признак слабости.

Что способно пробить защиту психики: синдром смертных километров

Как бы психика не блокировала переживания и эмпатию, у нее тоже есть ахиллесова пята, поэтому некоторые истории способны пробить оборону и вывести на сильные эмоции.

Сильная эмоциональная реакция будет возникать у тех, кому эта история актуальна, релевантна и схожа с личным опытом, — говорит Евгения.

Также сильная эмоциональная реакция может возникать, когда человек путает сочувствие и переживание чужих историй в своем воображении.

Например, после событий в Ирпене и Буче многие представляли себя на месте украинцев, погибших от оружия оккупантов. То есть представляли чужое горе на себе, ретранслировали переживания и боль на себя.

Но соболезнование — это о поддержке, говорит Юськова.

Еще один уязвимый фактор, который влияет на силу эмоциональной реакции — расстояние. Нас чаще задевают за живое истории, которые происходят близко к дому.

Это, как объясняет эксперт, синдром смертных километров. Поэтому все, что происходит далеко от нас: катаклизмы, авиакатастрофы и другие чрезвычайные ситуации в мире, не вызывают такой волны сострадания.

Смерть знакомого человека: как мы переживаем утрату

Эксперты рассказали, что смерти знакомых людей на фронте распределяют на несколько категорий:

Перенос. Во время этого возникает отождествление себя с погибшим, мы представляем себя на его месте. Классическое горе. В таком случае человек оплакивает утрату и свои собственные нереализованные потребности, например, что больше нет друга, с которым можно поделиться важным.

Это может показаться эгоистическим, но обычно за каждой смертью есть горевание о нереализованных потребностях, утверждает психотерапевт. Ее коллега добавляет, что чувство горя сигнализирует об эмоциональной привязанности.

Но горевать можно не только за близкими. Мы можем ощущать потерю и горе как к малознакомым погибшим, так и относительно родных мест, которые сейчас разрушены.

Восстанови сочувствие: шаг за шагом к ресурсному состоянию

Эксперты поделились действенными методами, которые помогут восстановить ресурс сострадания. Но для этого нужно сделать самое трудное — отдохнуть и не требовать от себя эмпатии.

Устрой информационный детокс. По меньшей мере, отключи уведомления, полноценно питайся и соблюдай гигиену сна.

Введи умеренные физические активности. Во время физической активности организм избавляется от кортизола и наполняется гормонами счастья. Поэтому моральное и эмоциональное состояние улучшается.

Проявляй эмоции, когда хочешь. Мы не роботы, у всех есть эмоции. Поэтому важно их выпускать и говорить близким прямо, в какой поддержке в данный момент ты нуждаешься.

Не забывай, что каждый имеет право как на свою эмпатию, так и на безразличие. Не все, что происходит в мире, мы можем пропустить через себя.

Признавай и принимай беспомощность. Люди обладают ограниченным ресурсом сил. Поэтому кто-то стремится сделать больше, чем способен, и быстрее выгорает. Кто-то наоборот — погружается в апатию.

Каждый же должен помогать и работать по мере своих сил и возможностей.

Не сравнивай себя с другими. Эта плохая привычка может преследовать во всем, даже в вопросе эмпатии. Надо принять, что каждый может переживать события в собственной силе и интенсивности.

Отслеживай ресурсы. Наблюдай, хватает ли сил на рутинные дела в течение дня. Если чувствуешь усталость, напряжение, повышенную чувствительность — ресурса не хватает и нужно его обновлять.

Не бойся обращаться к специалистам. Сейчас в Украине много вариантов, где можно найти помощь: платная терапия, бесплатная психологическая помощь или групповая терапия по израильской методике.

Живи жизнь и разрешай удовольствия. Когда мы читали Ремарка в мирное время, то не понимали, как люди могут продолжать жизнь.

А теперь очевидно, что веселиться, любить, радоваться — это необходимость, поэтому позволяй себе все, что доставляет радость.

Почему не стоит “забивать” на себя и свои потребности во время войны и как ты этим поможешь приблизить победу, читай в материале.

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