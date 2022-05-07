Лікар на війні: як отримати безкоштовну онлайн-консультацію через Telegram-бот

Під час війни багато українців залишились без доступу до медичних послуг. Тому волонтери створили сервіси Лікар на війні та Дитячий лікар на війні, які допоможуть тобі завжди залишатись на зв’язку з профільними медиками та отримувати якісні онлайн-консультації. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Дитячий лікар на війні

Завдяки Telegram-боту Дитячий лікар на війні твоя дитина зможе отримати консультації:

педіатра;

отоларинголога;

ортопеда-травматолога;

невролога;

дерматолога;

психолога;

кардіолога;

гастроентеролога та інших.

До системи онлайн-консультування вже залучено 367 дитячих лікарів. Читай далі, як стати медиком-волонтером й допомагати людям.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Лікар на війні

Отримати безоплатну онлайн-допомогу від лікарів з усієї України можуть і дорослі (старше 18 років). Для цього зайди в Telegram-бот Лікар на війні.

Ти зможеш отримати консультацію таких спеціалістів:

сімейного лікаря;

отоларинголога;

гастроентеролога;

ортопеда-травматолога;

дерматолога;

кардіолога;

гінеколога;

невролога;

психіатра;

фізіотерапевта.

Я медик і хочу долучитися

Якщо ти медик та хочеш стати волонтером й долучитися до допомоги українцям, то додай свій Telegram-профіль до бота як фахівець. Обери свою спеціальність.

А далі пильнуй сповіщення від бота — він надсилатиме тобі повідомлення, коли людям буде потрібна консультація. Якщо ти відгукнешся першим, то бот з’єднає тебе з пацієнтом.

Ти зможеш домовитись про зручний спосіб надання консультації (телефонний дзвінок, чат у месенджері, Zoom тощо) та час.

Якщо інший лікар відгукнеться на запит, то сповіщення у Telegram-боті буде автоматично видалене.

Останнім часом в Україні з’явилося багато Telegram-каналів та чатів для допомоги людям. Але як їх не загубити та не натрапити на фейкові? Перша леді Олена Зеленська зібрала корисні посилання для підтримки українців під час війни.