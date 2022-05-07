Врач на войне: как получить бесплатную онлайн-консультацию через Telegram-бот

Во время войны многие украинцы остались без доступа к медицинским услугам. Поэтому волонтеры создали сервисы Лікар на війні и Дитячий лікар на війні, которые помогут тебе оставаться на связи с профильными медиками и получать качественные онлайн-консультации. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Дитячий лікар на війні

Благодаря Telegram-боту Дитячий лікар на війні твой ребенок сможет получить консультации:

педиатра;

отоларинголога;

ортопеда-травматолога;

невролога;

дерматолога;

психолога;

кардиолога;

гастроэнтеролога и других.

В систему онлайн-консультирования уже добавились 367 детских врачей. Читай дальше, как стать медиком-волонтером и помогать людям.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Лікар на війні

Получить бесплатную онлайн-помощь от врачей со всей Украины могут и взрослые (старше 18 лет). Для этого зайди в Telegram-бот Лікар на війні.

Ты сможешь получить консультацию таких специалистов:

семейного врача;

отоларинголога;

гастроэнтеролога;

ортопеда-травматолога;

дерматолога;

кардиолога;

гинеколога;

невролога;

психиатра;

физиотерапевта.

Я медик и хочу присоединиться

Если ты медик и хочешь стать волонтером и приобщиться к помощи украинцам, то добавь свой Telegram-профиль в бот как специалист. Выбери свою специальность.

А дальше следи за оповещениями от бота — он будет присылать тебе сообщения, когда людям потребуется консультация. Если ты отзовешься первым, то бот соединит тебя с пациентом.

Вы сможете договориться об удобном способе предоставления консультации (телефонный звонок, чат в мессенджере, Zoom и т.д.) и время.

Если другой врач отзовется на запрос, уведомление в Telegram-боте будет автоматически удалено.

В последнее время в Украине появилось много Telegram-каналов и чатов для помощи людям. Но как их не потерять и не попасться фейковые? Первая леди Елена Зеленская собрала полезные ссылки для поддержки украинцев во время войны.