Врач на войне: как получить бесплатную онлайн-консультацию через Telegram-бот

Во время войны многие украинцы остались без доступа к медицинским услугам. Поэтому волонтеры создали сервисы Лікар на війні и Дитячий лікар на війні, которые помогут тебе оставаться на связи с профильными медиками и получать качественные онлайн-консультации. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Благодаря Telegram-боту Дитячий лікар на війні твой ребенок сможет получить консультации:
В систему онлайн-консультирования уже добавились 367 детских врачей. Читай дальше, как стать медиком-волонтером и помогать людям.
Получить бесплатную онлайн-помощь от врачей со всей Украины могут и взрослые (старше 18 лет). Для этого зайди в Telegram-бот Лікар на війні.
Ты сможешь получить консультацию таких специалистов:
Если ты медик и хочешь стать волонтером и приобщиться к помощи украинцам, то добавь свой Telegram-профиль в бот как специалист. Выбери свою специальность.
А дальше следи за оповещениями от бота — он будет присылать тебе сообщения, когда людям потребуется консультация. Если ты отзовешься первым, то бот соединит тебя с пациентом.
Вы сможете договориться об удобном способе предоставления консультации (телефонный звонок, чат в мессенджере, Zoom и т.д.) и время.
Если другой врач отзовется на запрос, уведомление в Telegram-боте будет автоматически удалено.
В последнее время в Украине появилось много Telegram-каналов и чатов для помощи людям. Но как их не потерять и не попасться фейковые? Первая леди Елена Зеленская собрала полезные ссылки для поддержки украинцев во время войны.