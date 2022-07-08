Здоров'я та краса

Енцефаліт, хвороба Лайма й туляремія — букет хвороб, який може подарувати кліщ. Читай, як себе захистити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Липня 2022, 08:00
Укус кліща - чим небезпечний, профілактика та можливі наслідки
Фото: Instagram

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