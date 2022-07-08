Енцефаліт, хвороба Лайма й туляремія — букет хвороб, який може подарувати кліщ. Читай, як себе захистити

Літо — час пікніків на природі. Та, на жаль, відпочинок можуть зіпсувати непрохані гості, які чатують у траві та на деревах — кліщі. Ці комахи переносять небезпечні для здоров’я та життя людини інфекції.
Президентка Української академії дерматовенерології, дерматологиня та докторка медичних наук Марина Анфілова розповіла, чим загрожує укус кліща, а також як захистити себе.
Найбільш небезпечними хворобами, якими можна заразитися через кліщів, є:
За даними Центру громадського здоров’я, у 2021 році в Україні зареєстрували 2441 випадок хвороби Лайма, 1 випадок туляремії, 12 випадків вірусних та геморагічних гарячок, зокрема 6 випадків геморагічної гарячки з нирковим синдромом.
На щастя, за 2021 та три місяці 2022 року жодного випадку кліщового вірусного енцефаліту не було зафіксовано.
Щоб уникнути укусів кліщів потрібно:
Також дієвим способом профілактики хвороб, викликаних кліщами, є вакцинація. Для запобігання виникнення кліщового енцефаліту роблять щеплення вакциною FSME‐IMMUN від Pfizer.
Наразі фармацевтичні компанії Pfizer і Valneva випробовують вакцину VLA-15. Вони повідомляють про хороші результати на другому етапі дослідження. Для дорослих схема вакцинації включатиме 3 дози (0-2-6).
Можна також використовувати антибіотикопрофілактику доксіцикліном. Але зверни увагу, що вона рекомендована не всім пацієнтам. Тож підібрати найкращий варіант захисту від укусів кліщів можна зі своїм лікарем.
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