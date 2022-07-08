Енцефаліт, хвороба Лайма й туляремія — букет хвороб, який може подарувати кліщ. Читай, як себе захистити

Літо — час пікніків на природі. Та, на жаль, відпочинок можуть зіпсувати непрохані гості, які чатують у траві та на деревах — кліщі. Ці комахи переносять небезпечні для здоров’я та життя людини інфекції.

Президентка Української академії дерматовенерології, дерматологиня та докторка медичних наук Марина Анфілова розповіла, чим загрожує укус кліща, а також як захистити себе.

Чим небезпечний укус кліща

Найбільш небезпечними хворобами, якими можна заразитися через кліщів, є:

Зараз також дивляться

кліщовий вірусний енцефаліт,

хвороба Лайма;

гранулоцитарний анаплазмоз;

моноцитарний ерліхіоз;

Крим-Конго геморагічна гарячка;

геморагічна гарячка з нирковим синдромом;

туляремія.

За даними Центру громадського здоров’я, у 2021 році в Україні зареєстрували 2441 випадок хвороби Лайма, 1 випадок туляремії, 12 випадків вірусних та геморагічних гарячок, зокрема 6 випадків геморагічної гарячки з нирковим синдромом.

На щастя, за 2021 та три місяці 2022 року жодного випадку кліщового вірусного енцефаліту не було зафіксовано.

Як зберегти собі здоров’я

Щоб уникнути укусів кліщів потрібно:

уникати контакту з кліщами (тобто не ходити ділянками з високою рослинністю);

одягати відповідний захисний одяг для прогулянок;

використовувати репеленти з перметрином, а також DEET для обробки одягу;

купити спеціальне спорядження для наметів;

після приходу додому оглядати тіло на наявність укусів.

Також дієвим способом профілактики хвороб, викликаних кліщами, є вакцинація. Для запобігання виникнення кліщового енцефаліту роблять щеплення вакциною FSME‐IMMUN від Pfizer.

Наразі фармацевтичні компанії Pfizer і Valneva випробовують вакцину VLA-15. Вони повідомляють про хороші результати на другому етапі дослідження. Для дорослих схема вакцинації включатиме 3 дози (0-2-6).

Можна також використовувати антибіотикопрофілактику доксіцикліном. Але зверни увагу, що вона рекомендована не всім пацієнтам. Тож підібрати найкращий варіант захисту від укусів кліщів можна зі своїм лікарем.

А якщо тебе вже вкусив кліщ, то читай, як його витягнути та загоїти ранку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!