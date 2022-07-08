Энцефалит, болезнь Лайма и туляремия — букет болезней, который может подарить клещ. Читай, как себя защитить

Лето — время пикников на природе. Но, к сожалению, отдых могут испортить незваные гости, подстерегающие в траве и на деревьях — клещи. Эти насекомые переносят опасные для здоровья и жизни инфекции.
Президент Украинской академии дерматовенерологии, дерматолог и доктор медицинских наук Марина Анфилова рассказала, чем угрожает укус клеща, а также как защитить себя.
Наиболее опасными болезнями, которыми можно заразиться от клещей, являются:
По данным Центра общественного здоровья, в 2021 году в Украине зарегистрировали 2441 случай болезни Лайма, 1 случай туляремии, 12 случаев вирусных и геморрагических лихорадок, в том числе 6 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
К счастью, за 2021 и три месяца 2022 года ни одного случая клещевого вирусного энцефалита не было зафиксировано.
Чтобы избежать укусов клещей нужно:
Также действенным способом профилактики заболеваний, вызванных клещами, является вакцинация. Для предотвращения возникновения клещевого энцефалита делают прививку вакциной FSME-IMMUN от Pfizer.
В настоящее время фармацевтические компании Pfizer и Valneva испытывают вакцину VLA-15. Они сообщают о хороших результатах на втором этапе исследования. Для взрослых схема вакцинации будет включать 3 дозы (0-2-6).
Можно также использовать антибиотикопрофилактику доксициклином. Но обрати внимание, что она рекомендована не всем пациентам. Так что подобрать лучший вариант защиты от укусов клещей можно со своим врачом.
А если тебя уже укусил клещ, то читай, как его вытащить и залечить ранку.
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