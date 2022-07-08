Энцефалит, болезнь Лайма и туляремия — букет болезней, который может подарить клещ. Читай, как себя защитить

Лето — время пикников на природе. Но, к сожалению, отдых могут испортить незваные гости, подстерегающие в траве и на деревьях — клещи. Эти насекомые переносят опасные для здоровья и жизни инфекции.

Президент Украинской академии дерматовенерологии, дерматолог и доктор медицинских наук Марина Анфилова рассказала, чем угрожает укус клеща, а также как защитить себя.

Чем опасен укус клеща

Наиболее опасными болезнями, которыми можно заразиться от клещей, являются:

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клещевой вирусный энцефалит,

болезнь Лайма;

гранулоцитарный анаплазмоз;

моноцитарный эрлихиоз;

Крым-Конго геморрагическая лихорадка;

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

туляремия.

По данным Центра общественного здоровья, в 2021 году в Украине зарегистрировали 2441 случай болезни Лайма, 1 случай туляремии, 12 случаев вирусных и геморрагических лихорадок, в том числе 6 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

К счастью, за 2021 и три месяца 2022 года ни одного случая клещевого вирусного энцефалита не было зафиксировано.

Как сохранить себе здоровье

Чтобы избежать укусов клещей нужно:

избегать контакта с клещами (т.е. не ходить по участкам с высокой растительностью);

одевать соответствующую защитную одежду для прогулок;

использовать репелленты с перметрином, а также DEET для обработки одежды;

купить специальное снаряжение для палаток;

после прихода домой осматривать тело на наличие укусов.

Также действенным способом профилактики заболеваний, вызванных клещами, является вакцинация. Для предотвращения возникновения клещевого энцефалита делают прививку вакциной FSME-IMMUN от Pfizer.

В настоящее время фармацевтические компании Pfizer и Valneva испытывают вакцину VLA-15. Они сообщают о хороших результатах на втором этапе исследования. Для взрослых схема вакцинации будет включать 3 дозы (0-2-6).

Можно также использовать антибиотикопрофилактику доксициклином. Но обрати внимание, что она рекомендована не всем пациентам. Так что подобрать лучший вариант защиты от укусов клещей можно со своим врачом.

А если тебя уже укусил клещ, то читай, как его вытащить и залечить ранку.

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