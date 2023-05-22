Покусала мошка: що робити — пояснює лікар

Весною та влітку часто можна помітити сліди від укусів мошок на тілі. Після укусу комахи з’являється припухлість і набряк, які не тільки сильно сверблять, але й можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Що робити при укусі мошок — читай у матеріалі.
Сімейний лікар Лілія Сарахман стверджує, що мошок, як і комарів, приваблює запах поту і світлий одяг. Вони кусають з метою свого живлення. Через те, що мошки набагато менші за комарів, вони можуть покусати зовсім непомітно. Крім того, речовини, що знаходяться в слині мошкари, на якийсь час знеболюють укус, тому спочатку цього можна і не відчути.
Укуси мошок зазвичай досить болючі, особливо якщо комахи атакують зграями. Укус мошки не тільки болить, він ще й свербить.
Укуси комах рідко викликають сильну алергічну реакцію, на відміну від ужалення.
Укуси комах рідко викликають сильну алергічну реакцію, на відміну від ужалення.
Після укусу може з’являтися набряк, місцева гіперемія, кропив’янка. Але може бути й системна реакція. Наприклад, виражений набряк, втрата свідомості, еритема, анафілактичний шок. До більш серйозних реакцій схильні діти, люди з порушеннями імунної системи, люди похилого віку.
Експертка радить промити водою з милом місце укусу або обробити розчином антисептика (наприклад, хлоргексидин 0,05%). Крім цього, варто дотримуватися таких правил:
Ознаки вторинного інфікування: почервоніння, посилення набряку, гаряча на дотик шкіра, посилення болю, золотисті шкірочки, гній. У такому випадку можливе застосування антибактеріальної мазі.
Місцево можна використовувати такі аптечні засоби, як Каламін (лосьйон) чи CICA-креми. Вони ідеально знімають свербіж, запобігають розчухуванню. Також можна використовувати Феністил гель (анигістамінний; при не інфікованих укусах). У деяких випадках (необхідні будуть топічні глюкокортикостероїди (за призначенням лікаря).
Якщо турбує сильний свербіж, потрібно приймати антигістамінні в таблетках.
Якщо укус в повіку — можливе виникнення сильного набряку, кон’юнктивіт, свербіж ока. У таких випадках необхідно негайно звернутися до лікаря.
Якщо укус комахи викликає важку реакцію або анафілаксію, слід терміново звернутися за медичною допомогою. Якщо відомо, що у вас є алергія на укуси комах, потрібно носити з собою адреналін. Памʼятайте про те, що профілактика — завжди краще чим лікування!
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