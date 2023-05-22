Покусала мошка: що робити — пояснює лікар

Весною та влітку часто можна помітити сліди від укусів мошок на тілі. Після укусу комахи з’являється припухлість і набряк, які не тільки сильно сверблять, але й можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Що робити при укусі мошок — читай у матеріалі.

Що робити, якщо покусала мошка

Сімейний лікар Лілія Сарахман стверджує, що мошок, як і комарів, приваблює запах поту і світлий одяг. Вони кусають з метою свого живлення. Через те, що мошки набагато менші за комарів, вони можуть покусати зовсім непомітно. Крім того, речовини, що знаходяться в слині мошкари, на якийсь час знеболюють укус, тому спочатку цього можна і не відчути.

Укуси мошок зазвичай досить болючі, особливо якщо комахи атакують зграями. Укус мошки не тільки болить, він ще й свербить.

Укуси комах рідко викликають сильну алергічну реакцію, на відміну від ужалення.

Після укусу може з’являтися набряк, місцева гіперемія, кропив’янка. Але може бути й системна реакція. Наприклад, виражений набряк, втрата свідомості, еритема, анафілактичний шок. До більш серйозних реакцій схильні діти, люди з порушеннями імунної системи, люди похилого віку.

Що робити при укусах мошок

Експертка радить промити водою з милом місце укусу або обробити розчином антисептика (наприклад, хлоргексидин 0,05%). Крім цього, варто дотримуватися таких правил:

Накласти охолоджувальний компрес на місце укусу (пакет з льодом). Він зменшить набряк та біль. Не розчухуй місце укусу та слідкуй за тим, щоб дитина його не чухала. Це може призвести до вторинної інфекції.

Ознаки вторинного інфікування: почервоніння, посилення набряку, гаряча на дотик шкіра, посилення болю, золотисті шкірочки, гній. У такому випадку можливе застосування антибактеріальної мазі.

Місцево можна використовувати такі аптечні засоби, як Каламін (лосьйон) чи CICA-креми. Вони ідеально знімають свербіж, запобігають розчухуванню. Також можна використовувати Феністил гель (анигістамінний; при не інфікованих укусах). У деяких випадках (необхідні будуть топічні глюкокортикостероїди (за призначенням лікаря).

Якщо турбує сильний свербіж, потрібно приймати антигістамінні в таблетках.

Якщо укус в повіку — можливе виникнення сильного набряку, кон’юнктивіт, свербіж ока. У таких випадках необхідно негайно звернутися до лікаря.

Якщо укус комахи викликає важку реакцію або анафілаксію, слід терміново звернутися за медичною допомогою. Якщо відомо, що у вас є алергія на укуси комах, потрібно носити з собою адреналін. Памʼятайте про те, що профілактика — завжди краще чим лікування!

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