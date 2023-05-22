Покусала мошка: что делать — объясняет врач

Весной и летом часто можно увидеть следы от укусов мошек на теле. После укуса насекомого появляется припухлость и отечность, которые не только сильно чешутся, но и могут привести к непредсказуемым последствиям. Что делать при укусе мошек – читай в материале.

Что делать, если покусала мошка

Семейный врач Лилия Сарахман утверждает, что мошек, как и комаров, привлекает запах пота и светлая одежда. Они кусают в целях своего питания. Так как мошки гораздо меньше комаров, то могут покусать совсем незаметно. Кроме того, вещества, находящиеся в слюне мошкары, на время обезболивают укус, поэтому поначалу этого можно и не почувствовать.

Укусы мошек обычно достаточно болезненны, особенно если насекомые атакуют стаями. Укус мошки не только болит, он еще и чешется.

Однако укусы насекомых редко вызывают сильную аллергическую реакцию в отличие от ужаления.

После укуса может появляться отек, местная гиперемия, крапивница. Но может быть и системная реакция. К примеру, выраженный отек, потеря сознания, эритема, анафилактический шок. Более серьезным реакциям подвержены дети, люди с нарушениями иммунной системы, пожилые люди.

Что делать при укусах мошек

Эксперт советует промыть водой с мылом место укуса или обработать раствором антисептика (например, хлоргексидин 0,05%). Кроме этого, следует придерживаться следующих правил:

Наложить охлаждающий компресс на место укуса (пакет со льдом). Он снизит отек и боль. Не расчесывай место укуса и следи за тем, чтобы ребенок его не чесал. Это может привести к вторичной инфекции.

Признаки вторичного инфицирования: покраснение, усиление отека, кожа горячая на ощупь, усиление боли, золотистые кожицы, гной. В таком случае возможно применение антибактериальной мази.

Местно можно использовать такие аптечные средства, как Каламин (лосьон) и CICA-крем. Они идеально снимают зуд, предотвращают расчесывание. Также можно использовать Фенистил гель (антигистаминное; при не инфицированных укусах). В некоторых случаях необходимы будут топические глюкокортикостероиды (по назначению врача).

Если беспокоит сильный зуд, нужно принимать антигистаминное в таблетках.

Если укус на веке, возможно возникновение сильного отека, конъюнктивит, зуд глаза. В таких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.

Если укус насекомого вызывает тяжелую реакцию или анафилаксию, следует срочно обратиться за медицинской помощью. Если известно, что у тебя аллергия на укусы насекомых, нужно носить с собой адреналин. Помни о том, что профилактика — всегда лучше, чем лечение!

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