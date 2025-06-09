Літня застуда: чому ми хворіємо влітку і як не сплутати її з алергією

Навіть у найспекотніші літні дні ти можеш відчути знайомі симптоми: нежить, підвищену температуру та головний біль. На жаль, тепло не захищає від вірусів.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, минулого літа зареєстровано понад 2000 випадків гострих респіраторних вірусних захворювань.

Хоча загальний рівень захворюваності на ГРВІ влітку нижчий за епідемічний поріг, віруси (грип, риновіруси, аденовіруси, ентеровіруси та SARS-CoV-2) продовжують циркулювати.

Українська Правда. Життя звернулися до сімейної лікарки Анни Бондар та використали інформацію від Cleveland Clinic і Healthline, щоб розібратися, чим “літня застуда” відрізняється від звичайної та як її не переплутати з алергією.

Що таке літня застуда?

Літня застуда — це та сама ГРВІ, яку ти можеш підхопити у будь-яку пору року. Віруси, що її викликають, активні постійно.

Хоча взимку вони поширюються швидше через скупчення людей у приміщеннях та сухе повітря, літо не дає повного захисту.

Лікарка Анна Бондар пояснює:

— Зазвичай сезоном грипу вважається період з жовтня по квітень… Але вірусом грипу можна захворіти й влітку. Він продовжує циркулювати, але через теплу і суху погоду та зменшення скупчень людей у закритих приміщеннях, захворюваність не така велика, як в епідсезон.

Понад 200 вірусів можуть викликати застуду. Вони легко передаються повітряно-крапельним шляхом.

Якщо в холодну пору року найчастіше винні риновіруси (які вражають ніс і викликають нежить), то влітку головними “збудниками” часто стають ентеровіруси. Ці віруси вражають не лише дихальні шляхи, а й травну систему.

Існує понад 60 видів ентеровірусів, і пік їхньої активності припадає саме на літні місяці.

— Загалом, захворюваність на респіраторні вірусні інфекції влітку зменшується, але існують захворювання, пік яких досягає саме в літній період. До них належать: ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція та інші різноманітні гострі кишкові інфекції вірусного походження, — додає Анна Бондар.

Вона також попереджає про поширення вірусного гепатиту А цього літа в Києві.

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Симптоми: як відрізнити літню застуду від грипу та алергії?

Симптоми респіраторних вірусних інфекцій влітку і взимку ідентичні.

Однак, через активність ентеровірусів, літня застуда може мати додаткові прояви з боку травної системи.

Ентеровіруси викликають прояви з боку шлунково-кишкової системи. Тому часто до респіраторних симптомів влітку можуть додатись нудота, блювання, діарея та біль у животі, — зазначає лікарка.

При ентеровірусній інфекції також можливий висип.

Типові дихальні симптоми літньої застуди:

кашель;

лихоманка та біль у тілі;

головний біль;

нежить;

біль у горлі.

Травні симптоми літньої застуди (характерні для ентеровірусів):

діарея;

нудота та блювання;

розлади шлунка.

Симптоми грипу зазвичай важчі за застуду, але, хоча його сезон припадає на осінь-весну, грип також може виникнути й улітку.

Як відрізнити застуду від алергії?

Це буває складно, адже обидва стани мають схожі ознаки: чхання, нежить, закладеність носа, свербіж у горлі. Проте є ключові відмінності:

Додаткові симптоми: застуда включає кашель, пітливість, підвищену температуру, чого немає при алергії. Симптоми застуди спочатку посилюються, а потім зникають, тоді як алергія проявляється стабільно і постійно.

застуда включає кашель, пітливість, підвищену температуру, чого немає при алергії. Симптоми застуди спочатку посилюються, а потім зникають, тоді як алергія проявляється стабільно і постійно. Тривалість: якщо симптоми зникли за 1-2 тижні — це застуда. Якщо ж вони тривають понад два тижні — імовірно, алергія.

якщо симптоми зникли за 1-2 тижні — це застуда. Якщо ж вони тривають понад два тижні — імовірно, алергія. Реакція на зміну місця: якщо під час подорожі симптоми покращуються або погіршуються зі зміною місця, це може вказувати на алергію.

якщо під час подорожі симптоми покращуються або погіршуються зі зміною місця, це може вказувати на алергію. Характер виділень з носа: при застуді слиз часто густий, зеленуватий або жовтуватий. При алергії він прозорий і зазвичай рідший.

Профілактика: Як уникнути літньої застуди?

Щоб не захворіти влітку, сімейна лікарка Анна Бондар радить:

Уникай великих скупчень людей у закритих приміщеннях.

Мінімізуй використання кондиціонера, щоб запобігти різким перепадам температур.

Ретельно мий руки після туалету, прогулянок та перед їжею.

Старанно мий овочі та фрукти.

Вживай воду для пиття лише у пляшках.

Уникай купання у застійних та забруднених водоймах.

Не торкайся обличчя, очей, носа та рота.

Використовуй антисептик.

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