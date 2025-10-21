Для тебе Новини

Тетяна Бережна офіційно очолить Мінкульт: що відомо про політикиню

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Жовтня 2025, 13:42 2 хв.
Тетяна Бережна
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь