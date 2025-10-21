Тетяна Бережна офіційно очолить Мінкульт: що відомо про політикиню

Верховна Рада призначила очільницю Міністерства культури. Нею стала заступниця Юлії Свириденко Тетяна Бережна. Розповідаємо, що ще відомо про призначення і скільки Тетяна Бережна обійматиме цю посаду.

Тетяна Бережна очолить Мінкульт: що про неї відомо

Про нове призначення повідомив депутат Ярослав Железняк. За рішення віддали голоси 266 депутатів. Це вже п’яте кадрове призначення на цю посаду за останні п’ять років.

Раніше прем’єрка Юлія Свириденко розповіла, що Тетяна Бережна має досвід в управлінні людьми та сильний бекграунд у державній політиці, міжнародних проектах і роботі з партнерами.

Свириденко окреслила головне завдання Кабміну щодо Мінкульту: забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни.

— Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки, — продовжує Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, нова очільниця Мінкульту Тетяна Бережна має досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Вона була комісаркою України на EXPO-2025 в Японії.

На своїх місцях у міністерстві лишаються профільні заступники: Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші.

Свириденко додала, що в уряді планують відокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок.

Тетяна Бережна: біографія

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в м. Рогатин. Закінчила Києво-Могилянську академію і здобула ступінь бакалавра за спеціальністю Право та магістра зі спеціальності Правознавство.

У 2011 році розпочала юридичну кар’єру. У 2017 році здобула свідоцтво адвоката.

Невдовзі пройшла стажування в Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми. Проходила навчання в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ, Київській школі економіки, Лондонській школі економіки та політичних наук, Школі Стратегічного Архітектора при KMBS.

У Мінекономіки Бережна займалася розробкою та реалізацією політики у сфері праці та зайнятості. Відповідала за трудову реформу, створення робочих місць, боротьбу з безробіттям та інтеграцією ветеранів у ринок праці.

Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив на посаду військової омбудсменки Ольгу Решетилову.

