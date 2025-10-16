Ольга Решетилова офіційно стала військовою омбудсменкою — що про неї відомо

Унаслідок повномасштабного вторгнення українська армія поповнилася тисячами добровольців та мобілізованих. Військова структура почала вимагати змін, бо старі радянські підходи не будуть працювати для людей, що виборюють своє європейське майбутнє.

Однією зі систематичних проблем стали порушення прав військових й відсутність людини, яка могла б захищати права цих людей та допомагати їм у різних ситуаціях, що відбуваються у житті та на службі.

На запит відреагував президент України Володимир Зеленський: 16 жовтня він підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсменом. Іншим указом Зеленський звільнив її з посади уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Що про це відомо та що саме має робити військовий омбудсмен, розповідаємо далі у матеріалі.

Ольга Решетилова — новий військовий омбудсмен: деталі

Ольга Решетилова — голова Медійної ініціативи за права людини. До цього, у 2014 році, встигла стати однією зі співзасновників фонду підтримки української армії Повернись живим. Вона їздила на фронт, де спостерігала, як порушуються права бійців. У своїх матеріалах Ольга багато розповідала про це.

У 2015 році покинула роботу у фонді, аби сконцентруватися на журналістських і громадських розслідуваннях.

У вересні 2016 року Решетилова була однією з організаторок Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) — неурядової організації, яка документує злочини та порушення прав людини під час війни з Росією. Саме МІПЛ активно пропагувала ідею створення інституту військового омбудсмена. Згодом Решетилова стала керівницею МІПЛ.

У 2019 році Кабмін призначив її до складу Комісії з обрання голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нині ж Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсменом.

— Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, — зазначив президент.

Нині ведеться активна робота зі створення Офісу військового омбудсмена. Указ про його започаткування був підписаний 19 вересня 2025 року.

— В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмена я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них, — заявила Решетилова.

Військовий омбудсмен розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги. У повноваження також входить призначення перевірок й напрацювання рішень.

Верховна Рада підтримала закон про військового омбудсмена

3 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроект про військового омбудсмена. Він визначає правовий статус, завдання і діяльність омбудсмена на посаді. Про результати голосування повідомив нардеп Ярослав Железняк. Підтримали законопроект 287 народних депутатів.

Відповідно до законопроекту 13266, призначатиме в Україні військового омбудсмена та його заступників президент. Як допоміжний орган створять Офіс військового омбудсмена. У документі викладені порядки подання та розгляду скарг військовослужбовців, проведення перевірок та взаємодію омбудсмена з державними органами.

Щорічно військовий омбудсмен матиме прозвітувати президентові про результати роботи.

Зеленський про посаду військового омбудсмена

У грудні 2024 року Володимир Зеленський виокремив важливе питання щодо обʼєктивної потреби створити особливу інституцію військового омбудсмена.

За словами глави держави, потрібна людина, яка буде захищати права військових і співпрацювати з Міноборони та іншими інституціями задля реальної допомоги воїнам.

— Ми обговорювали створення такої інституції з міністром оборони України, із військовим командуванням, а також із представниками громадянського суспільства — багато було поглядів.

І зараз підготовлене перше рішення — указ про призначення уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена, — повідомляв тоді президент.

30 грудня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

— Ольга — відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців, — відзначав президент.

Він також додав, що основними системними основами діяльності військового омбудсмена стане повноваження, фінанси тощо.

