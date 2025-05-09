Військо тримається на повазі. Veteranka представила освітній серіал для захисників

Питання дискримінації та поганої комунікації в українському війську ще актуальне. Попри нові закони, ініціативи та освітні проекти, досі відомі випадки приниження, дискримінації, та домагань серед військових.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала законопроект про боротьбу з дискримінацією у війську. А рух Veteranka представив власний освітній серіал про комунікацію. Адже на повазі та культурі тримається якісне спілкування між військовими.

Серіал про комунікацію військових від Veteranka

Серіал вийшов на платформі Дія.Освіта і тепер доступний до перегляду усім охочим. Veteranka створила навчальний матеріал за сприяння посольства Великої Британії в Україні. Місія серіалу вкрай важлива — розвинути чуйне та недискримінаційне спілкування у війську.

Адже чимало військових діляться, що стикаються з образами, приниженням та зверхнім спілкуванням як від командирів, так і між собою. Усе це провокує пригнічений стан, відчуття власного безсилля чи злості. На приниженнях військо не зможе довго існувати та боронити свою країну.

Тож серіал варто переглянути всім військовим та дотичним до ЗСУ, аби вчитися правильної комунікації та підвищувати свою ефективність.

Навчальний серіал має назву Гендерно чутливе та недискримінаційне спілкування у війську. Переглянути його можна за цим посиланням.

На курсі військові зможуть дізнатися про свої права, як їх забезпечити законним способом, які є гендерні аспекти військової служби, а ще як організаційна культура впливає на робочу атмосферу.

Окремий акцент зроблено на питаннях дискримінації, гендерно зумовленого насильства та ефективних комунікативних стратегіях для створення безпечного й інклюзивного середовища.

Військові після перегляду серіалу зможуть отримати низку корисних навичок та знань, серед яких:

як покращити клімат всередині колективу;

як спілкуватися без дискримінації та принижень;

як розрізняти складники організаційної культури;

як розрізняти стать і гендер людини;

як визначити, що твої права порушили;

як запобігти дискримінації та гендерно зумовленому насильству щодо себе та інших.

Серед запрошених експертів — лауреатка Нобелівської премії миру та голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, ветеранка та медикиня Катерина Галушка, Герой України Віталій Литвин, оборонець Азовсталі Орест Козацький та інші.

Серіал-курс має 14 серій. Зокрема він вчить будувати ефективну команду, берегти моральний дух, уникати конфліктів і вміти себе захистити.

Цей серіал — відповідь на запит зсередини армії. Повага, підтримка і здорова комунікація напряму впливають на згуртованість підрозділу, довіру між бійцями та загальну ефективність війська. А ще — це про те, як знати й захищати свої права, — каже очільниця руху Катерина Приймак.

Раніше ми розповідали про безкоштовну сексуальну реабілітацію для військових.

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