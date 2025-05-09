Освіта

Військо тримається на повазі. Veteranka представила освітній серіал для захисників

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Травня 2025, 22:30
серіал для військових
Фото Depositphotos
Спецтрибунал
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