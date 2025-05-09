Войско держится на уважении. Veteranka представила образовательный сериал для защитников

Вопрос дискриминации и плохой коммуникации в украинской армии еще актуален. Несмотря на новые законы, инициативы и образовательные проекты, до сих пор известны случаи унижения, дискриминации и домогательств среди военных.

Напомним, что Верховная Рада поддержала законопроект о борьбе с дискриминацией в армии. А движение Veteranka представило собственный образовательный сериал о коммуникации. Ведь на уважении и культуре держится качественное общение между военными.

Сериал о коммуникации военных от Veteranka

Сериал вышел на платформе Дія.Освіта и теперь доступен для просмотра всем желающим. Veteranka создала учебный материал при содействии посольства Великобритании в Украине. Миссия сериала крайне важна — развить чуткое и недискриминационное общение в армии.

Ведь многие военные делятся, что сталкиваются с оскорблениями, унижением и пренебрежительным общением как от командиров, так и между собой. Все это провоцирует угнетенное состояние, чувство собственного бессилия или злобы. На унижениях войско не сможет долго существовать и защищать свою страну.

Сериал следует посмотреть всем военным и причастным к ВСУ, чтобы учиться правильной коммуникации и повышать свою эффективность.

Учебный сериал называется Гендерно чувствительное и недискриминационное общение в войске. Посмотреть его можно по этой ссылке.

На курсе военные смогут узнать свои права, как их обеспечить законным способом, какие есть гендерные аспекты военной службы, а еще как организационная культура влияет на рабочую атмосферу.

Отдельный акцент сделан на вопросах дискриминации, гендерно обусловленного насилия и эффективных коммуникативных стратегиях для создания безопасной и инклюзивной среды.

Военные после просмотра сериала смогут получить ряд полезных навыков и знаний, среди которых:

как улучшить климат внутри коллектива;

как общаться без дискриминации и унижений;

как различать составляющие организационной культуры;

как различать пол и гендер человека;

как определить, что твои права нарушили;

как предотвратить дискриминацию и гендерно обусловленное насилие в отношении себя и других.

Среди приглашенных экспертов — лауреат Нобелевской премии мира и глава Центра гражданских свобод Александр Матвийчук, ветеранка и медик Екатерина Галушка, Герой Украины Виталий Литвин, защитник Азовстали Орест Казацкий и другие.

Сериал-курс имеет 14 серий. В частности, он учит строить эффективную команду, беречь моральный дух, избегать конфликтов и уметь себя защитить.

Этот сериал — ответ на запрос изнутри армии. Уважение, поддержка и здоровая коммуникация напрямую влияют на сплоченность подразделения, доверие между бойцами и общую эффективность войска. А еще — это о том, как знать и защищать свои права, — говорит основательница движения Екатерина Приймак.

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