Войско без домогательств и дискриминации! Рада поддержала законопроект 13037

Важно помнить: войско — это срез общества. И когда мы говорим, что наши военные — это элита страны, следует помнить и факты того, что не все попадают в войско из благих намерений или что все люди там честные и благородные. Так проблема домогательств перекочевала из гражданской жизни в военную.

Это может стать сильной демотивацией для женщин или мужчин, которые хотят присоединиться к борьбе за страну. Поэтому вопрос нуждался в немедленном вмешательстве государства. В первом чтении Верховная Рада приняла за основу законопроект №13037 о предотвращении и противодействии сексуальным домогательствам и дискриминации по половому признаку.

Законопроект 13037 о сексуальных домогательствах в войске

О принятии за основу соответствующего законопроекта сообщил народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 274 народных депутата.

По сообщению Железняка, законопроект должен усилить дисциплину в войске путем внедрения механизмов противодействия дискриминации по половому признаку и домогательств, насилия, другим правонарушениям против сексуальной свободы/неприкосновенности.

Инициаторами законопроекта стали народные депутаты от Слуги народа. Документ предлагает определить законом, что является дисциплиной в войске, что она достигается и обеспечением равных прав, недопущением проявлений насилия, дискриминации, домогательств и т.д.

Законопроект стремится закрепить за каждым военным ВСУ обязанность недопущения действий вербальных или невербальных дискриминационного характера. За командирами хотят закрепить обязанность немедленно реагировать на подобные правонарушения.

Командиров обяжут задерживать тех, кто совершает подобные действия.

Притязания, дискриминация и другие правонарушения против сексуальной свободы и сексуальной неприкосновенности станут основанием для устранения военного или военной от исполнения служебных обязанностей. По фактам домогательств в войске будут назначаться служебные расследования.

Военнослужащий, сообщивший о факте дискриминации, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким уведомлением или подвергнут другим негативным мерам.

Для военных предусматривают возможность самостоятельно обращаться к должностным лицам, органам правопорядка, органам Службы правопорядка о дискриминации по любым признакам.

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что он отвечает стандартам и подходам НАТО в области гендерного равенства, а также Резолюции Совета Безопасности ООН Женщины, мир, безопасность.

Ранее военная и руководительница медицинской службы Ульф батальона Вовки Да Вінчі Алина Михайлова рассказывала о женском рекрутинге и проблеме домогательств в войске.

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