Військо без домагань і дискримінації! Рада підтримала законопроект 13037

Важливо пам’ятати: військо — це зріз суспільства. І коли ми говоримо, що наші військові — це еліта країни, слід пам’ятати і факти того, що не всі потрапляють у військо з благих намірів чи є людьми чесними і благородними. Тож проблема домагань у війську перекочувала з цивільного життя у військове.

Це може стати сильною демотивацією для жінок чи чоловіків, які хочуть долучитися до боротьби за країну. Тож питання потребувало негайного втручання держави. У першому читанні Верховна Рада прийняла за основу законопроект №13037 про запобігання та протидію сексуальним домаганням та дискримінації за статтю.

Законопроект 13037 про сексуальні домагання у війську

Про ухвалення за основу відповідного законопроекту повідомив народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк. Законопроект підтримали 274 народних депутати.

За повідомленням Железняка, законопроект має посилити дисципліну у війську шляхом запровадження механізмів протидії дискримінації за статтю та домаганням, насильству, іншим правопорушенням проти статевої свободи / недоторканості.

Ініціаторами законопроекту стали народні депутати від Слуги народу. Документ пропонує визначити законом, що є дисципліною у війську, що вона досягається і забезпеченням рівних прав, недопущенням проявів насильства, дискримінації, домагань тощо.

Законопроект має на меті закріпити за кожним військовим ЗСУ обов’язок недопущення дій вербальних чи невербальних дискримінаційного характеру. За командирами хочуть закріпити обов’язок негайно реагувати на подібні правопорушення.

Командирів зобов’яжуть затримувати тих, хто вчиняє такі дії.

Домагання, дискримінація та інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості стануть підставою для усунення військового чи військової від виконання службових обов’язків. За фактами домагань у війську призначатимуть службове розслідування.

Військовослужбовець, який повідомив про подію дискримінації, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам.

Для військових передбачать можливість самостійно звертатися до посадових осіб, органів правопорядку, органів Служби правопорядку з питань дискримінації за будь-якими ознаками.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що він відповідає стандартам та підходам НАТО у сфері гендерної рівності, а також Резолюції Ради Безпеки ООН Жінки, мир, безпека.

Раніше військова та керівниця медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі Аліна Михайлова розповідала про жіночий рекрутинг та проблему домагань у війську.

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