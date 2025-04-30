Війна в Україні

Військо без домагань і дискримінації! Рада підтримала законопроект 13037

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 16:00
Законопроект 13037
Фото Facebook
Військо без домагань і дискримінації! Рада підтримала законопроект 13037
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