Татьяна Бережная официально возглавит Минкульт: что известно о политике

Верховная Рада Украины назначила новую главу Министерства культуры. Ею стала заместительница Юлии Свириденко Татьяна Бережная. Рассказываем, что еще известно о назначении и сколько Татьяна Бережная будет занимать этот пост.

Татьяна Бережная временно возглавит Минкульт: что о ней известно

О новом назначении сообщил депутат Ярослав Железняк. За решение отдали голоса 266 депутатов. Это уже пятое кадровое назначение на этот пост за последние пять лет.

Ранее премьер Юлия Свириденко рассказала, что Татьяна Бережная имеет опыт в управлении людьми и сильный бекграунд в государственной политике, международных проектах и ​​работе с партнерами.

Свириденко наметила главную задачу Кабмина относительно Минкульта: обеспечить должное финансирование украинской культуры в условиях войны.

— Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики, — продолжает Свириденко.

По словам премьер-министра, новый руководитель Минкульта Татьяна Бережная имеет опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве. Она была комиссаром Украины на EXPO-2025 в Японии.

На своих местах в министерстве остаются профильные заместители: Галина Григоренко, Анастасия Бондарь и другие.

Свириденко добавила, что в правительстве планируют разделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление.

Татьяна Бережная: биография

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 в г. Рогатин. Окончила Киево-Могилянскую академию и получила степень бакалавра по специальности Право и магистра по специальности Правоведение.

В 2011 году приступила к юридической карьере. В 2017 году получила свидетельство адвоката.

Вскоре прошла стажировку в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы. Проходила обучение в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев, Киевской школе экономики, Лондонской школе экономики и политических наук, Школе Стратегического Архитектора при KMBS.

В Минэкономики Бережная занималось разработкой и реализацией политики в сфере труда и занятости. Отвечала за трудовую реформу, создание рабочих мест, борьбу с безработицей и интеграцией ветеранов в рынок труда.

Напомним, что ранее Зеленский назначил на должность военного омбудсмена Ольгу Решетилову.

