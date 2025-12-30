Национальную музыкальную академию Украины официально переименовали: без имени Чайковского

В украинском культурном пространстве произошло знаковое событие в рамках политики деколонизации. Министерство культуры официально приняло решение о переименовании одного из ведущих художественных заведений страны.

Отныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского будет называться — Национальная музыкальная академия Украины.

Это решение стало результатом длительных общественных и профессиональных обсуждений, а также выполнения требований действующего законодательства по очистке публичного пространства от имперских нарративов.

Юридическое обоснование и деколонизационный шаг

Основанием для изменения названия стало обстоятельное заключение Экспертной комиссии Украинского института национальной памяти. Специалисты определили, что присутствие имени российского композитора Петра Чайковского в названии главной музыкальной академии страны является символом российской имперской политики. Это прямо противоречит нормам закона о деколонизации топонимии.

Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики — министр культуры Татьяна Бережная прокомментировала этот шаг:

Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с Законом Украины Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, а также законами О высшем образовании и О культуре.

Что изменится для студентов и преподавателей

В профильном министерстве поспешили успокоить коллектив и студенчество: смена вывески никоим образом не затронет внутренние процессы. Академия сохраняет свой статус, творческую деятельность и образовательные стандарты.

На данный момент ректор заведения должен обновить Устав и привести все учредительные документы в соответствие с новым приказом.

Решение направлено на выполнение требований законодательства и является частью государственной политики деколонизации и очистки публичного пространства от символики российской имперской политики, — подчеркнули в ведомстве.

Нынешнее название Национальная музыкальная академия Украины может быть не окончательным. Министерство культуры анонсировало следующий этап — публичные дискуссии.

Вопрос о том, чье имя (возможно, кого-то из выдающихся украинских композиторов) будет носить заведение в будущем, будут решать совместно с коллективом академии, экспертами и общественностью.

