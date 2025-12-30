Національну музичну академію України офіційно перейменували: без імені Чайковського

В українському культурному просторі відбулася знакова подія в межах політики деколонізації. Міністерство культури офіційно ухвалило рішення про перейменування одного з провідних мистецьких закладів країни.

Відтепер Національна музична академія України імені П. І. Чайковського матиме назву — Національна музична академія України.

Це рішення стало результатом тривалих суспільних та професійних обговорень, а також виконання вимог чинного законодавства щодо очищення публічного простору від імперських наративів.

Юридичне підґрунтя та деколонізаційний крок

Підставою для зміни назви став ґрунтовний висновок Експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Фахівці визначили, що присутність імені російського композитора Петра Чайковського в назві головної музичної академії країни є символом російської імперської політики. Це прямо суперечить нормам закону про деколонізацію топонімії.

Віцепрем’єр-міністр з питань гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна прокоментувала цей крок:

Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до Закону України Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, а також законів Про вищу освіту та Про культуру.

Що зміниться для студентів та викладачів

У профільному міністерстві поспішили заспокоїти колектив та студентство: зміна вивіски жодним чином не зачепить внутрішні процеси. Академія зберігає свій статус, мистецьку діяльність та освітні стандарти.

Наразі ректор закладу має оновити Статут та привести всі установчі документи у відповідність до нового наказу.

Рішення спрямоване на виконання вимог законодавства та є частиною державної політики деколонізації й очищення публічного простору від символіки російської імперської політики, — підкреслили у відомстві.

Нинішня назва Національна музична академія України може бути не остаточною. Міністерство культури анонсувало наступний етап — публічні дискусії.

Питання про те, чиє ім’я (можливо, когось із видатних українських композиторів) носитиме заклад у майбутньому, вирішуватимуть разом із колективом академії, експертами та громадськістю.

