Національну музичну академію України офіційно перейменували: без імені Чайковського

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Грудня 2025, 13:12 2 хв.
Національна музична академія України змінила назву

