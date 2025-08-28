Для тебе Новини

Культура — не прикриття злочинів: українські театри скасовують вистави Вуді Аллена

Марія Дзюба, редакторка сайту 28 Серпня 2025, 08:00
Культура — не прикриття злочинів: українські театри скасовують вистави Вуді Аллена
Фото Getty Images, Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь