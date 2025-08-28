Культура — не прикриття злочинів: українські театри скасовують вистави Вуді Аллена

У відповідь на участь американського режисера Вуді Аллена в Московському міжнародному тижні кіно, українські театри у Києві, Львові та Чернівцях почали скасовувати вистави, поставлені за його сценаріями.

Це сталося після того, як режисер дистанційно долучився до події, яку модерував прихильник Кремля Федір Бондарчук.

Реакція театрів

Молодий театр у Києві призупинив покази вистави Ріверсайд драйв, заявивши, що культура не може бути прикриттям для злочинів. У театрі засудили участь Аллена у московському заході.

Ми засуджуємо участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Культура не може бути прикриттям для злочинів.

Національний театр імені Марії Заньковецької у Львові скасував покази мюзиклу Кулі над Бродвеєм.

У заяві театру йдеться, що, попри те, що це адаптований твір, було вирішено не показувати мюзикл, поки не буде отримано коментар від правовласників. Глядачам запропонували обміняти квитки на іншу виставу.

Аналогічне рішення ухвалив і Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, скасувавши виставу Ex-comedy літньої ночі, або Який дурний весь рід людський.

Театр наголосив, що “не толерує ні прямі, ні опосередковані дотики з ворожою культурою”.

Засудження з боку України

Міністерство закордонних справ України публічно відреагувало на вчинок Аллена, назвавши його “ганьбою”.

У відомстві наголосили, що таким чином режисер ігнорує злочини, які Росія чинить проти України вже понад десяти років.

Сам Вуді Аллен у відповідь на критику заявив, що засуджує “конфлікт” в Україні, але вважає за необхідне підтримувати “мистецький діалог” навіть під час війни.

Ця позиція викликала обурення в українській культурній спільноті.

Український театр переживає новий підйом: Рудинський про аншлаги у театрі Франка та здійснені мрії — читай в нашому матеріалі.