Горсовет Одессы назначил другого руководителя вместо Труханова — кто возглавит город

В Одессе назначили временного исполняющего обязанности городского главы. Им стал секретарь горсовета Игорь Коваль. О новом назначении сообщили на сайте Одесского городского совета.

Игорь Коваль возглавит Одесский горсовет: подробности

Коваль заменил на должности Геннадия Труханова, которому ранее было прекращено украинское гражданство после обвинений о наличии российского паспорта.

Отмечается, что решение было принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины О местном самоуправлении в Украине.

Оно предусматривает, что обязанности городского главы при его увольнении в связи с досрочным прекращением его полномочий, смерти или невозможности осуществления полномочий осуществляет секретарь горсовета.

Напомним, что вчера президент Зеленский назначил Сергея Лысака на должность руководителя Одесской городской военной администрации. Соответствующий орган был создан указом главы государства.

Создание МВА было поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Одесской областной государственной администрации. Указ вступил в силу с 15 октября.

Ранее Сергей Лысак занимал должность главы Днепропетровской ОВА. Теперь вместо него исполняет обязанности Владислав Гайваненко.

