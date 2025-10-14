Геннадий Труханов потерял гражданство Украины — в СБУ рассказали о подробностях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства городского головы Одессы Геннадия Труханова и ряда других публичных лиц. В частности, речь идет об одиозном пророссийском политике Олеге Цареве и танцоре Сергее Полунине.

Обновлено (18:00): в СБУ подтвердили, что мэру Одессы Геннадию Труханову прекращено гражданство Украины. Это решение приняла комиссия при Президенте Украины по гражданству. Оно утверждено указом Зеленского.

В службе заявили, что Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и является действующим документом, — говорится в заявлении.

Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы. Суд Московской области упразднил силу его внутреннего паспорта, но в дополнительных объяснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа не является основанием для лишения гражданства РФ.

— Таким образом, Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. У него также есть идентификационный код, который отображается в базе данных федеральной налоговой службы РФ, — подытожили в СБУ.

Перед этим Зеленский сообщил, что официально подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц.

— Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал, — заметил президент.

Труханов потерял гражданство Украины: детали

В комментарии Суспільному Труханов назвал это решение “фальсификацией” и добавил, что готовит иски в суды Украины и ЕСПЧ.

Он утверждает, что никогда не получал российские паспорта и не выезжал в страну-агрессора ради этого. Это, по его словам, подтверждают данные о пересечении границы в 2015-2016 годах. Также он сказал о проверках государственных органов в предыдущие годы.

— В 22 году президент Украины поручил СБУ проверить (факт гражданства, — ред) всем соответствующим службам… В 22 году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов.

Труханов добавил, что планирует обратиться в суд:

К сожалению, вышло, как вышло. Поэтому я буду защищаться, буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека… Это край такого, знаете, произвола, которого не может быть.

13 октября на сайте президента появилась петиция с просьбой приостановить украинское гражданство мэра Одессы Геннадия Труханова. За сутки она набрала 28 тысяч подписей.

Автор подчеркнул, что в открытых источниках неоднократно появлялись журналистские расследования, содержащие данные о наличии у Труханова паспорта гражданина РФ.

Эти факты свидетельствуют, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, противоречащее Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства, — говорилось в тексте петиции.

Мэр Одессы отреагировал на петицию, заявив, что информация о гражданстве РФ является провокацией.

— Этот вопрос не новый, он ставится с 2014 года. С 2014 г. я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все органы Украины.

По его словам, российское консульство в 2014, 2016 и 2018 годах в ответах на запросы отмечало, что у Труханова нет паспорта РФ.

— Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно посмотреть документы и установить правду.

Напомним, что в 2014 году журналисты впервые сообщили, что Труханов, в то время являвшийся кандидатом на должность мэра Одессы, является гражданином РФ. В 2018 году прокуратура заявляла, что у него есть паспорт страны-агрессора.

