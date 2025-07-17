Сколько граждан может иметь украинец: о чем идет речь в Конституции и законах

Некоторых людей волнует вопрос, сколько гражданств может иметь украинец. Особенно это начали обсуждать после того, как Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Читай, что известно на этот счет, в материале.

Сколько гражданств может иметь украинец

Согласно статье 2 Закона Украины О гражданстве Украины, в случае если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, он не теряет украинское. Все правовые отношения с Украиной для такого человека происходят исключительно как для гражданина Украины, независимо от наличия другого паспорта.

Такой же принцип применим к иностранцам, которые получили украинское гражданство — в рамках украинского законодательства они признаются только гражданами Украины.

Украина официально не признает двойное гражданство, но также прямо не запрещает его. Это означает, что украинцы, получившие паспорт другой страны, продолжают оставаться гражданами Украины, пока сами не инициируют процедуру выхода или не потеряют его по отдельному решению государства.

Но следует также отметить, что конституция Украины (ст. 4) закрепляет принцип единого гражданства.

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Закон о множественном гражданстве: что изменилось

Президент Владимир Зеленский подписал новый закон, открывающий возможность внедрения множественного гражданства. Это позволит юридически объединить украинцев со всего мира — и тех, кто живет за границей, и тех, кто только недавно связал свою судьбу с Украиной.

Согласно положениям закона, возможность иметь более одного гражданства допускается в следующих случаях:

когда совершеннолетний украинец автоматически получает иностранное гражданство (например, по праву рождения или браку), но не имеет подтверждающих документов;

если ребенок получает украинское гражданство по рождению и одновременно имеет другое от родителей;

в случаях, когда украинского ребенка усыновляют иностранные граждане — он сохраняет украинское гражданство;

при автоматическом получении гражданства другого государства через брак с иностранцем;

если украинец получает другое гражданство из перечня стран, гражданам которых разрешено приобретать украинское гражданство в упрощенном порядке;

если иностранец, чья страна входит в утвержденный Кабмином перечень, получает украинское гражданство, он может сохранить гражданство своего государства.

Ранее мы рассказывали, как работает множественное гражданство в разных странах.

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