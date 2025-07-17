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Скільки громадянств може мати українець: про що йдеться в Конституції і законах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Липня 2025, 12:15
Скільки громадянств може мати українець: про що йдеться в Конституції і законах

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