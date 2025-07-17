Скільки громадянств може мати українець: про що йдеться в Конституції і законах

Деяких людей хвилює питання, скільки громадянств може мати українець. Особливо це почали обговорювати після того, як Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Читай, що відомо з цього приводу, у матеріалі.

Скільки громадянств може мати українець

Відповідно до статті 2 Закону України Про громадянство України, у разі якщо громадянин України набуває громадянство іншої держави, він не втрачає українського громадянства. Усі правові відносини з Україною для такої особи відбуваються винятково як з громадянином України, незалежно від наявності іншого паспорта.

Такий же принцип застосовується до іноземців, які отримали український паспорт — у межах українського законодавства вони визнаються лише громадянами України.

Наразі Україна офіційно не визнає подвійне громадянство, але також прямо не забороняє його. Це означає, що українці, які отримали паспорт іншої країни, продовжують залишатися громадянами України, допоки самі не ініціюють процедуру виходу з громадянства або не втратять його за окремим рішенням держави.

Але варто також зауважити, що конституція України (ст. 4) закріплює принцип єдиного громадянства.

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Закон про множинне громадянство: що змінилося

Президент Володимир Зеленський підписав новий закон, який відкриває можливість для впровадження множинного громадянства. Він подякував парламенту за підтримку ініціативи та підкреслив, що це дозволить юридично об’єднати українців з усього світу — і тих, хто живе за кордоном, і тих, хто лише нещодавно пов’язав свою долю з Україною.

Згідно з положеннями закону, можливість мати більше ніж один паспорт допускається у таких випадках:

коли повнолітній українець автоматично отримує іноземне громадянство (наприклад, за правом народження чи шлюбом), але не має документів, що це підтверджують;

якщо дитина отримує українське громадянство за народженням і водночас має інше від батьків;

у випадках, коли українську дитину всиновлюють іноземні громадяни — вона зберігає українське громадянство;

при автоматичному набутті громадянства іншої держави через шлюб з іноземцем;

якщо українець отримує інше громадянство з переліку країн, громадянам яких дозволено набувати українське громадянство у спрощеному порядку;

якщо іноземець, чия країна входить до затвердженого Кабміном переліку, отримує український паспорт — він може зберегти громадянство своєї держави.

Раніше ми розповідали, як працює множинне громадянство в різних країнах.

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