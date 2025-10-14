Можно ли лишить гражданства Украины: основания, процедура и известные случаи

Возможное лишение гражданства Украины нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова создаёт политический и юридический прецедент.

13 октября 2025 года на сайте президента Украины была опубликована петиция с призывом лишить гражданства Труханова.

Причина — возможное наличие российского паспорта. Петиция собрала более 25 тысяч подписей менее чем за сутки.

Однако, согласно Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Но существуют исключения. Какие именно — разбираемся в материале.

Можно ли лишить гражданства Украины

Статья 25 Конституции Украины чётко провозглашает защиту своих граждан государством. В статье сказано:

Гражданин не может быть лишён гражданства и права изменить гражданство.

Не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.

Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за её пределами.

Тем не менее, есть исключения. Политический консультант и юрист Анна Трушевич, комментируя для Суспільного ситуацию с мэром Одессы Трухановым, пояснила, что президент Украины имеет право подписать соответствующий указ.

Лишение гражданства — это вопрос, который решает президент Украины. Если будет издан указ, господин Труханов сможет его оспорить в Верховном суде, — сказала юрист.

После подписания указа президентом Украины Труханов сразу станет лицом без гражданства.

Также эксперт отметила, что процедура обжалования может длиться годами.

Напомним, что без украинского паспорта в своё время остались олигарх Игорь Коломойский, признанный государственным изменником Виктор Медведчук, народный депутат Вадим Рабинович, митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и некоторые другие высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

В каких случаях гражданина Украины могут лишить гражданства

Согласно законодательству, основания для утраты гражданства определены в Законе О гражданстве Украины. Основные из них:

Добровольное приобретение гражданства другого государства.

Предоставление недостоверных сведений при получении паспорта (получение путём обмана, подачи поддельных документов или ложных данных).

Вступление на военную службу другого государства без разрешения украинских органов.

Автоматическое приобретение гражданства другого государства, например, через брак, рождение в другой стране или иные обстоятельства.

Также законодательство предусматривает, что утрата гражданства возможна только при соблюдении установленной процедуры и по решению президента Украины на основании представления Комиссии по вопросам гражданства.

Лишить гражданства Украины: новый законопроект

В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о множественном гражданстве, который предусматривает упрощение процедуры его получения и внесение изменений в ряд других аспектов.

В частности, в документе также говорится о нормативных актах, касающихся прекращения украинского гражданства. Теперь основанием для этого могут стать:

добровольное получение украинцем паспорта страны-агрессора или государства-оккупанта;

использование лицом, имеющим гражданство иностранного государства, иностранного паспорта, если это создаёт угрозу национальной безопасности или национальным интересам;

приобретение гражданства Украины в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также сокрытия существенных фактов, которые могли бы помешать получению гражданства;

нарушение обязательства прекратить иностранное гражданство;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;

вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осуждённых за преступления против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение теракта;

участие в вооружённой агрессии против Украины в составе вооружённых формирований государства-агрессора, государства-оккупанта или государства, находящегося в вооружённом конфликте (войне) либо содействующего осуществлению агрессии против Украины.

Гражданство Украины прекращается с даты издания соответствующего указа президента.

