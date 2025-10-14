Можно ли лишить гражданства Украины: основания, процедура и известные случаи

Возможное лишение гражданства Украины нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова создаёт политический и юридический прецедент.
13 октября 2025 года на сайте президента Украины была опубликована петиция с призывом лишить гражданства Труханова.
Причина — возможное наличие российского паспорта. Петиция собрала более 25 тысяч подписей менее чем за сутки.
Однако, согласно Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Но существуют исключения. Какие именно — разбираемся в материале.
Можно ли лишить гражданства Украины
Статья 25 Конституции Украины чётко провозглашает защиту своих граждан государством. В статье сказано:
- Гражданин не может быть лишён гражданства и права изменить гражданство.
- Не может быть изгнан за пределы Украины или выдан другому государству.
- Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за её пределами.
Тем не менее, есть исключения. Политический консультант и юрист Анна Трушевич, комментируя для Суспільного ситуацию с мэром Одессы Трухановым, пояснила, что президент Украины имеет право подписать соответствующий указ.
Лишение гражданства — это вопрос, который решает президент Украины. Если будет издан указ, господин Труханов сможет его оспорить в Верховном суде, — сказала юрист.
После подписания указа президентом Украины Труханов сразу станет лицом без гражданства.
Также эксперт отметила, что процедура обжалования может длиться годами.
Напомним, что без украинского паспорта в своё время остались олигарх Игорь Коломойский, признанный государственным изменником Виктор Медведчук, народный депутат Вадим Рабинович, митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и некоторые другие высокопоставленные чиновники и бизнесмены.
В каких случаях гражданина Украины могут лишить гражданства
Согласно законодательству, основания для утраты гражданства определены в Законе О гражданстве Украины. Основные из них:
-
Добровольное приобретение гражданства другого государства.
-
Предоставление недостоверных сведений при получении паспорта (получение путём обмана, подачи поддельных документов или ложных данных).
-
Вступление на военную службу другого государства без разрешения украинских органов.
-
Автоматическое приобретение гражданства другого государства, например, через брак, рождение в другой стране или иные обстоятельства.
Также законодательство предусматривает, что утрата гражданства возможна только при соблюдении установленной процедуры и по решению президента Украины на основании представления Комиссии по вопросам гражданства.
Лишить гражданства Украины: новый законопроект
В 2025 году президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о множественном гражданстве, который предусматривает упрощение процедуры его получения и внесение изменений в ряд других аспектов.
В частности, в документе также говорится о нормативных актах, касающихся прекращения украинского гражданства. Теперь основанием для этого могут стать:
-
добровольное получение украинцем паспорта страны-агрессора или государства-оккупанта;
-
использование лицом, имеющим гражданство иностранного государства, иностранного паспорта, если это создаёт угрозу национальной безопасности или национальным интересам;
-
приобретение гражданства Украины в результате предоставления ложных сведений, поддельных документов, а также сокрытия существенных фактов, которые могли бы помешать получению гражданства;
-
нарушение обязательства прекратить иностранное гражданство;
-
установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте;
-
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осуждённых за преступления против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также за совершение теракта;
-
участие в вооружённой агрессии против Украины в составе вооружённых формирований государства-агрессора, государства-оккупанта или государства, находящегося в вооружённом конфликте (войне) либо содействующего осуществлению агрессии против Украины.
Гражданство Украины прекращается с даты издания соответствующего указа президента.
