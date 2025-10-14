Чи можна позбавити громадянства України: підстави, процедура та відомі випадки

Можливе позбавлення громадянства України нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова створює політичний та юридичний прецедент.

13 жовтня 2025 року на сайті президента України була оприлюднена петиція, в якій закликають припинити громадянство Труханова.

Причина — ймовірна наявність російського паспорта. Петиція набрала понад 25 тисяч підписів менш ніж за добу.

Але ж, відповідно до Конституції, громадянина України не можна позбавити громадянства. Та існують винятки. Які вони — розбираємось у матеріалі.

Чи можна позбавити громадянства України

Стаття 25 Конституції України чітко проголошує захист своїх громадян державою. В статті йдеться:

Громадянин не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Проте є винятки. Політична консультантка та юристка Ганна Трушевич, коментуючи Суспільному ситуацію з мером Одеси Трухановим, пояснила, що президент України має право підписанти відповідний указ.

Позбавлення громадянства — це питання президента України. Якщо буде указ, пан Труханов може його оскаржити у Верховному суді, — сказала юристка.

Після підписання указу президентом України Труханов одразу стане особою без громадянства.

Також експертка зазначила, що процедура оскарження може тривати роками.

Нагадаємо, що без українського паспорта свого часу лишилися олігарх Ігор Коломойський, визнаний зрадником держави Віктор Медведчук, народний депутат Вадим Рабінович, митрополит Онуфрій (Орест Березовський) та деякі інші високопосадовці та бізнесмени.

В яких випадках громадянин України може бути позбавлений громадянства

Відповідно до законодавства, підстави для втрати громадянства визначені у Законі України Про громадянство України. Основні підстави такі:

Добровільне набуття громадянства іншої держави.

Надання недостовірних відомостей при отриманні паспорта (отримання шляхом обману, подання фальшивих документів або неправдивих відомостей)

Вступ на військову службу іншої держави без дозволу українських органів.

Автоматичне набуття громадянства іншої держави, наприклад, через шлюб, народження в іншій країні чи інші обставини.

Також Законодавство передбачає, що втрата громадянства можлива лише за дотриманням встановленої процедури і за рішенням президента України на підставі подання Комісії з питань громадянства.

Позбавити громадянства України: новий законопроект

У 2025 році президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про множинне громадянство, який передбачає спрощення процедури його отримання та внесення змін у низку інших аспектів.

Зокрема в ньому йдеться й про нормові акти припинення українського громадянства. Тепер підставою для цього можуть стати:

добровільне отримання українцем паспорта країни-агресора або держави-окупанта;

використання людиною, який має громадянство іноземної держави, іноземного паспорта, якщо це призводить до загроз національній безпеці чи національним інтересам;

набуття особою громадянства України внаслідок надання неправдивих відомостей, підроблених документів, а також приховування особою будь-якого суттєвого факту, через який він не зміг би отримати громадянство;

порушення зобов’язання припинити іноземне громадянство;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті;

набуття законної сили обвинувальним вироком суду щодо осіб, засуджених за вчинення злочину проти основ національної безпеки, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення теракту;

участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави-агресора або держави-окупанта, або держави, яка перебуває у збройному конфлікті (війні) або сприяє здійсненню збройної агресії проти батьківщини.

Громадянство України припиняється з дати видання відповідного указу президента.

