Нові правила в’їзду в ЄС у 2025: які зміни чекають на українців

З 12 жовтня 2025 року діятимуть нові правила в’їзду в ЄС. В паспортах більше не ставитимуть традиційні штампи. Читай у матеріалі, що зміниться під час перетину кордону з країнами ЄС.

Нові правила в’їзду в ЄС для українців: що варто знати

Європейський Союз переходить на електронну систему реєстрації, яка вимагатиме надання біометричних даних: сканування обличчя, відбитки пальців та фото. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Зміни спрямовані на модернізацію бази даних ЄС для посилення безпеки та кращого контролю за переміщенням громадян третіх країн, включно з українцями.

На кордоні разом із паспортом потрібно буде надати біометричні дані, сканування обличчя та відбитки пальців. Також система фіксуватиме дату і місце перетину кордон, — пояснив Демченко.

За його словами, база міститиме інформацію про в’їзд та виїзд до країн Європи, що дозволить прикордонникам Шенгену ефективніше відстежувати перебування іноземців.

Біометричні дані доведеться надавати щоразу під час в’їзду та виїзду, щоб повноцінно ідентифікувати особу. Польща вже почала проводити пробні процедури, а повне впровадження в інших країнах може відбутися не одразу 12 жовтня, а поступово. Речник радить українцям враховувати це під час планування поїздок, щоб уникнути затримок у чергах.

Для колекціонерів штампів у паспортах новина сумна, але для більшості мандрівників електронна система обіцяє спрощення в довгостроковій перспективі.

Вже давно були повідомлення про те, що ЄС хоче модернізувати свою базу даних для того, щоб поєднати різні країни, для того щоб посилити безпеку, — додав Демченко, наголосивши, що процедура відбуватиметься за межами України, тому точні деталі залежать від практичного впровадження.

Нові правила перетину кордону з ЄС: кого не торкнуться зміни

Система в’їзду і виїзду буде фіксувати дані громадян третіх країн, які прибувають з коротким візитом, тобто тих, хто перебуває у ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Для громадян, які мають дозвіл на проживання в країнах Шенгенської зони, нічого не зміниться. Для резидентів і громадян країн ЄС, а також власників довгострокових шенгенських віз створять окремі черги, в яких необхідно буде показати візу, посвідку на проживання і паспорт.

Нововведення є не лише для українців, що перетинатимуть кордон, але і для біженців у країнах ЄС — читай у матеріалі, чи будуть депортувати тих, хто не має посвідки на проживання

