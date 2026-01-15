Для тебе Новини

Незаконний перетин кордону: коли організатори несуть кримінальну відповідальність за скоєне

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Січня 2026, 15:00 3 хв.
Відповідальність організаторів за незаконний виїзд
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь