Незаконное пересечение границы: когда организаторы несут уголовную ответственность за совершенное

Многие ошибочно полагают: если человек не успел физически пересечь государственную границу или его не поймали непосредственно с поличным во время перехода, то и криминала нет. Однако Верховный Суд поставил точку в этой дискуссии, разобрав дело отца, который пытался вывезти своего совершеннолетнего сына за деньги.

Незаконное пересечение границы: попытка вывезти сына за взятку

История разворачивалась по классическому, но неудачному сценарию. Мужчина искал надежный способ вывезти сына (1998 года рождения) за пределы Украины, минуя официальные пункты пропуска.

Найдя нужного человека — начальника отделения участковых инспекторов пограничной службы — он предложил ему сделку: 70 498 гривен в обмен на беспрепятственный проход мимо патрулей.

Мужчина рассчитывал на лояльность офицера, однако план провалился. Несмотря на то что физического пересечения границы так и не произошло, суды первой и апелляционной инстанций признали отца виновным по статьям о незаконной переправке лиц (ч. 1 ст. 332 УК) и предоставлении взятки (ч. 3 ст. 369 УК).

Защита осужденного пыталась обжаловать приговор в Верховном Суде, утверждая, что вина в переправке не доказана, так как никто никуда не перешел. Однако Кассационный уголовный суд ВС оставил приговор без изменений, дав четкое разъяснение.

Читать по теме Бегство мужчин через границу с Беларусью: количество задержанных возросло в 350 раз Почему мужчины бегут в Беларусь и сколько это стоит?

Организация незаконной переправки лиц: когда наступает уголовная ответственность

Судьи подчеркнули, что организация незаконной переправки — это самостоятельное преступление, которое считается законченным в момент, когда лицо начинает действовать: разрабатывает план, ищет сообщников, договаривается о времени и месте или финансирует процесс.

Для наличия в действиях организатора законченного состава преступления не является обязательным факт пересечения границы лицом, которое, согласно плану, должно было ее пересечь. Ответственность для организатора наступает уже за сам факт организации, руководства и содействия советами или средствами, — говорится в правовом заключении ВС.

То, что сына не задержали непосредственно в лесу или на реке у границы, никоим образом не спасло отца от ответственности. Верховный Суд подтвердил: поиск способов пересечения, предложение денег должностному лицу и обсуждение деталей — это и есть состав преступления по статье 332 УК Украины.

Этот прецедент стал важным сигналом для тех, кто считает подготовку к побегу невинными действиями. Закон трактует организаторские усилия как полноценное правонарушение, за которое придется отвечать по всей строгости. Поэтому возникает логичный вопрос: что ждет военнообязанных за попытку выехать за границу?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!