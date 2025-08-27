Усіх за ґрати? Що чекає військовозобов’язаних за спробу виїхати за кордон

В Україні триває мобілізація, а Уряд розробляє нові законотворчі норми, якими прагне утримати мобілізаційний ресурс у межах України.

Окрім того, постало питання справедливості щодо тих, хто покинув Україну незаконно.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у прямому ефірі телемарафону Єдині новини розповів про нові законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону та неповернення з-за кордону під час воєнного стану.

Кабмін подав до парламенту законопроект, який передбачає штрафи до 3000 неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі до пʼяти років для призовників і військовозобов’язаних.

За словами Демченка, чинні адміністративні штрафи є надто м’якими, тому спроби незаконного перетину кордону тривають.

Лише за девʼять місяців було затримано понад 13 тис. громадян, деякі з них намагалися перетнути кордон по кілька разів.

— Станом на зараз законодавством встановлена адміністративна відповідальність для тих, хто намагається незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску. Такі спроби, на жаль, не припиняються. Є рекордсмени, яких ми затримуємо вже вдесяте і більше, — каже Демченко.

