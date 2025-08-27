Всех за решетку? Что ждет военнообязанных за попытку выехать за границу

В Украине продолжается мобилизация, а правительство разрабатывает новые законотворческие нормы, которыми стремится удержать мобилизационный ресурс в пределах Украины.

Кроме того, встал вопрос справедливости в отношении тех, кто покинул Украину незаконно.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в прямом эфире телемарафона Єдині новини рассказал о новых законодательных инициативах по усилению ответственности за незаконное пересечение границы и невозвращение из-за границы во время военного положения.

Кабмин подал в парламент законопроект, предусматривающий штрафы до 3000 тысяч гривен или лишение свободы до пяти лет для призывников и военнообязанных.

По словам Демченко, действующие административные штрафы слишком мягкие, поэтому попытки незаконного пересечения границы продолжаются.

Только за девять месяцев было задержано более 13 тыс. граждан, некоторые из них пытались пересечь границу по несколько раз.

— На сегодня законодательством установлена ​​административная ответственность для тех, кто пытается незаконно пересечь границу за пределами пунктов пропуска. Такие попытки, к сожалению, не прекращаются.

Есть рекордсмены, которых мы задерживаем уже в десятый раз и больше, — говорит Демченко.

А вот организаторам незаконного выезда предусматривается уголовная ответственность.

Третьи стороны, обещающие помочь с выездом, наживаются на этом: желающие покинуть страну незаконно платят очень большие средства за помощь.

Накануне правительство приняло решение о возможности выезда за границу юношей до 22 лет. Что об этом известно и на каких условиях можно выехать — читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!