Геннадій Труханов втратив громадянство України — у СБУ розповіли про подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова та кількох інших публічних осіб. Зокрема йдеться про одіозного проросійського політика Олега Царьова і танцюриста Сергія Полуніна.

Оновлено (18:00): в СБУ підтвердили, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. Це рішення ухвалила комісія при Президентові України з питань громадянства. Воно затверджене указом Зеленського.

В службі заявили, що Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є діючим документом, — йдеться у заяві.

Щодо внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів. Суд Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта, але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа не є підставою для позбавлення громадянства РФ.

— Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних федеральної податкової служби РФ, — підсумували в СБУ.

Перед цим Зеленський повідомив, що наразі офіційно підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб.

— Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав, — зауважив президент.

Труханов втратив громадянство України: деталі

В коментарі Суспільному Труханов назвав це рішення “фальсифікацією” і додав, що готує позови до судів України та ЄСПЛ.

Він стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів та не виїжджав до країни-агресорки заради цього. Це, за його словами, підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він сказав про перевірки державних органів у попередні роки.

— У 22-му році президент України доручив СБУ перевірити (факт громадянства, — ред) всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів.

Труханов додав, що планує звернутись до суду:

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути”.

13 жовтня на сайті президента з’явилася петиція з проханням припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. За добу вона набрала 28 тисяч підписів.

Автор наголосив, що у відкритих джерелах неодноразово з’являлися журналістські розслідування, які містять дані про наявність у Труханова паспорта громадянина РФ.

Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства, — йшлось у тексті петиції.

Міський голова Одеси відреагував на петицію, заявивши, що інформація про громадянство РФ є провокацією.

— Це питання не нове — воно ставиться з 2014 року. З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Мене перевіряли всі відповідні органи України.

За його словами, російське консульство у 2014, 2016 та 2018 роках у відповідях на запити зазначало, що у Труханова немає паспорта РФ.

— Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду.

Нагадаємо, що у 2014 році журналісти вперше повідомили, що Труханов, який на той час був кандидатом на посаду мера Одеси, є громадянином РФ. У 2018 році прокуратура заявляла, що в нього є паспорт країни-агресорки.

