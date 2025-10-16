Для тебе Новини

Міськрада Одеси призначила іншого керівника замість Труханова — хто очолить місто

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Жовтня 2025, 11:59 1 хв.
ігор коваль одеса
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь