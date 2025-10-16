Міськрада Одеси призначила іншого керівника замість Труханова — хто очолить місто

В Одесі призначили тимчасового виконувача обов’язків міського голови. Ним став секретар міськради Ігор Коваль. Про нове призначення повідомили на сайті Одеської міської ради. Ігор Коваль очолить Одеську міськраду: подробиці Коваль замінив на посаді Геннадія Труханова, якому раніше припинили українське громадянство після звинувачень у наявності російського паспорта.

Зазначається, що рішення ухвалили на підставі частини другої статті 42 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні.

Воно передбачає, що обов’язки міського голови в разі його звільнення у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, смерті або неможливості здійснення повноважень здійснює секретар міськради.

Нагадаємо, що вчора президент Зеленський призначив Сергія Лисака на посаду керівника Одеської міської військової адміністрації. Відповідний орган був створений указом глави держави.

Створення МВА доручили Генеральному штабу Збройних Сил України та Одеській обласній державній адміністрації. Указ набрав чинності з 15 жовтня.

Раніше Сергій Лисак обіймав посаду очільника Дніпропетровської ОВА. Тепер замість нього виконуватиме обов’язки Владислав Гайваненко.

Детальніше про призначення Лисака на посаду голови Одеської МВА ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!