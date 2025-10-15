Сергій Лисак очолить Одеську МВА: Зеленський підписав укази

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, якими затвердив створення Одеської міської військової адміністрації. Головою новоствореного органу призначено очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Відповідні документи з’явилися на сайті президента 15 жовтня. Деталі — у матеріалі.

Сергій Лисак — новий очільник Одеської МВА: деталі

Як йдеться в указі, в Україні офіційно створять Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Відповідні дії президент доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Одеській обласній державній адміністрації. Указ набрав чинності з дня опублікування.

Зеленський також призначив очільником Одеської МВА Сергія Лисака, якого іншим указом звільнив з посади голови Дніпропетровської ОВА.

Відомо, що Владислав Гайваненко тимчасово виконуватиме обов’язки очільника Дніпропетровської ОВА.

Сергій Лисак вже відреагував на своє призначення. На своїй сторінці у Facebook він написав, що закінчує свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА.

— Позаду — чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямів, — зауважив він.

Лисак подякував Зеленському за довіру, а очільникам районів та громад — за злагоджену роботу.

Сергій Лисак: біографія

У 2014-2015 та 2017 роках брав участь в АТО, до цього проходив службу на оперативних та керівних посадах в управлінні СБУ. З 2020 до 2022-го — очільник управління СБУ в Житомирській області.

З 24 лютого 2022 року брав участь у бойових діях на території Житомирської області, у березні отримав звання бригадного генерала.

У липні 2022 року став начальником СБУ у Дніпропетровській області. У лютому 2023 року Зеленський призначив Лисака головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив громадянства міського голову Одеси Геннадія Труханова через наявність російського паспорта. СБУ підтвердила факт набуття Трухановим громадянства РФ ще у 2015 році.

Додамо, що хвиля невдоволення діями Труханова на посаді була також спровокована нещодавніми повенями в Одесі, які стали причиною загибелі 10 осіб.

